88% опрошенных изъявили желание купить его снова

Молодое поколение пользователей в США вполне ожидаемо предпочитает аппараты iPhone. Инвестиционный банк Piper Sandler провёл опрос, в рамках которого выяснил, что 87% молодых людей владеют сейчас или владели ранее аппаратами iPhone. 88% собираются приобрести новую модель Apple в будущем.

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В опросе приняли участие свыше 9000 человек средним возрастом менее 16 лет. Из них каждый третий является обладателем умных часов Apple Watch, тогда как в апреле таковых было на 3% меньше. Неудивительно, что среди платёжных систем лидирует Apple Pay, её доля составляет 42%. Это вдвое меньше по сравнению с количеством обладателей аппаратов iPhone, хотя дело может быть в малом возрасте участников опроса.

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Также почти у каждого третьего имеется устройство дополненной или виртуальной реальности, что должно радовать Apple в преддверии анонса её устройства Apple Vision Pro.