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iPhone 15 заряжает ваш Power Bank вместо того, чтобы потреблять энергию
Еще одна проблема с новым iPhone 15, похоже это самая проблемная модель за последнее время.

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Самым значительным нововведением в iPhone 15 в этом году стало появление порта USB Type-C — функция, которая стала стандартной для всех телефонов Android, но продолжает оставаться новинкой для Apple. Рекомендации Европейского Союза (ЕС) считаются основной движущей силой перехода Apple на USB-C на iPhone 15 серии.

Однако WCCFTech заметил на Reddit странную проблему. Когда они подключили свой iPhone 15 Pro к повербанку, телефон начал заряжать блок питания вместо того, чтобы получать от него энергию. Судя по всему, это связано с функцией обратной зарядки Apple, которая позволяет заряжать устройства через порт USB-C. Однако, если в вашем блоке питания меньше батареи, чем в вашем iPhone, телефон начнет подавать на него питание, а не потреблять его.

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На данный момент WCCFTech призвал пользователей использовать порт USB-A вместо USB-C для зарядки своих iPhone через блок питания. Неясно, исправила ли Apple эту проблему в своем последнем обновлении iOS 17.0.3, в котором утверждалось, что устранены проблемы с перегревом устройства.

  

Благодаря обратной зарядке пользователи могут заряжать другой iPhone или AirPods через порт USB-C. Однако устройство с меньшим зарядом батареи становится получателем энергии независимо от того, что задумал пользователь.

 Похоже, это проблема, которую можно исправить с помощью обновления программного обеспечения. Между тем, порт USB Type-C в новой серии iPhone 15 значительно расширил возможности устройств, позволяя пользователям играть в высококачественные игры на внешнем мониторе или подключать игровой контролер.

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#iphone 15 #iphone 15 pro #power bank
Источник: wccftech.com
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