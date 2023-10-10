На видео показанным на YouTube можно рассмотреть разницу в видимости складки телефонов OnePlus Open и Galaxy Z Fold 5

Несмотря на то что этот год уже почти подошел к концу, нас все еще ожидают несколько отличных телефонов, и OnePlus Open - один из них. Недавно было получено подтверждение того, что новая раскладушка от OnePlus и OPPO Find N3 - это одно и то же устройство, и оба они скоро выйдут на рынок. Теперь появилось практическое видео, демонстрирующее новую раскладушку и то, насколько хорошо она справляется со сгибами.

реклама

Пользователь YouTube под ником Jagat review опубликовал практическое видео OnePlus Open, и на нем видно, что у телефона нет заметной большой складки. Она, конечно, есть, но ситуация не так плоха, как у Galaxy Z Fold 5, который также показан на видео.

На видео можно увидеть OnePlus Open с разных сторон, и хотя остров камеры по-прежнему скрыт, все знают, как он выглядит благодаря предыдущим утечкам. Для лучшего понимания можно рассмотреть дисплей устройства на фотографиях ниже.

Как видно на приведенном выше изображении, на OnePlus Open складки хотя и есть, но они не так заметны, как на Galaxy Z Fold 5. Конечно, в этом можно обвинить и освещение. В общем, всем остается только ждать и смотреть, что получится, когда телефон появится в продаже.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В новом OnePlus Open шарнир будет меньше, чем в Find N2, а также в нем будет меньше компонентов, что будет способствовать большей прочности. Предполагаемая дата выхода новых складных телефонов - 19 октября.