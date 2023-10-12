27 октября также дебютирует MIUI 15

Утечки информации относительно смартфонов Xiaomi 14 поступают уже не первый месяц. Считается, что они могут стать первыми аппаратами на процессоре нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Из этого следовало, что модели Xiaomi 14 будут представлены в ноябре. В реальности может оказаться, что это произойдёт даже раньше. Несколько источников на китайском сайте блогов Weibo утверждают, что анонс состоится уже 27 октября. Эту же информацию подтвердил сотрудник одного из магазинов Xiaomi.

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Если сведения окажутся достоверными, смартфоны будут представлены на следующий день после завершения саммита, на котором состоится анонс Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается три аппарата: Xiaomi 14, 14 Pro и 14 Ultra. Первые две должны поступить в продажу до конца года, а модель Ultra в начале следующего.

Дизайн получил изменения, о чём свидетельствуют изменённые чехлы. Xiaomi 14 и 14 Pro уже прошли сертификацию в китайских организациях 3C и TENAA.

Аппараты получили камеры с настройкой от Leica с тремя фокусными расстояниями. Не исключено использование титана в составе корпуса, а ещё поддержка спутникового подключения.

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Также смартфоны получат недавно представленную операционную систему Android 14. Среди моделей Xiaomi они первыми получат программную оболочку MIUI 15, о переименовании которой недавно сообщалось, пишет Gizmochina.