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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi ведёт переговоры с Brilliance и Chery о производстве электромобилей
Власти не спешат выдавать компании отдельную лицензию на этот вид деятельности.

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Как напоминает Bloomberg, известная своей бытовой электроникой компания Xiaomi не теряет надежды выпустить в следующем году электромобили под собственной маркой. Однако, как поясняет источник, изменение политики властей КНР в части выдачи лицензий на выпуск транспортных средств подталкивает компанию к поиску союзников среди уже существующих игроков рынка. Правительство Китая считает, что в сегменте электромобилей уже и без этого много производителей, и чтобы не допустить перенасыщения рынка, ужесточает требования к потенциальным новым его участникам.

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Источник изображения: Weibo

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Переговоры Xiaomi ведёт с компаниями Brilliance и Chery, но ещё в августе в одном ряду с ними упоминалась BAIC. По данным Bloomberg, ни одна из упоминаемых компаний свои комментарии на момент публикации исходного материала не предоставила. Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) пообещал вложить $10 млрд в разработку электромобилей этой марки, и недавно сразу несколько прототипов были замечены в одном из районов Китая, что косвенным образом указывало на близость анонса. Впрочем, если регуляторные барьеры вызывают отсрочку, пока на него лучше не рассчитывать. Заметим, что Huawei тоже участвует в выпуске электромобилей AITO через альянс с маркой Seres, поэтому подобная схема сотрудничества может быть принята и компанией Xiaomi.

#xiaomi #электромобили #китайские производители #chery #brilliance
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