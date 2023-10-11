В листинге указано, что устройство может поставляться с зарядным устройством MDY-14-EC, которое обеспечивает быструю зарядку мощностью до 90 Вт.

В декабре 2022 года компания Redmi представила новую серию своих смартфонов, Redmi K60. Но, согласно последним сообщениям, запуск серии Redmi K70 может состояться уже в ноябре этого года. Подтверждением этой информации служит разрешение предполагаемого Redmi K70 китайским органом 3C.

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Redmi K70 уже зарегистрирован в базе данных сертификационной платформы 3C под номером модели 2311DRK48C. В листинге также отмечено, что этот смартфон может поставляться вместе с зарядным устройством MDY-14-EC, которое обеспечивает быструю зарядку мощностью до 90 Вт. Это является значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью, Redmi K60, которая поддерживала зарядку мощностью 67 Вт. Строка цифр "2311" в номере модели Redmi K70 как раз может намекать на то, что официальный анонс может состояться в ноябре.

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Известно также, что Redmi K70 будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K и обновлением 120 Гц. Работать устройство будет на платформе Android 14 с MUI 15 и будет иметь интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев для повышения безопасности. Процессором смартфона будет Snapdragon 8 Gen 2, а аккумулятор будет иметь емкость 5500 мА*ч. Фронтальная камера Redmi K70 составит 20 мегапикселей, а задняя камера будет обладать 50-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX800 с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). Основной модуль камеры будет дополнен 13-мегапиксельным широкоугольным объективом и телеобъективом с 3,2-кратным оптическим зумом.