Будут применяться процессоры MediaTek и Snapdragon

Несколько недель остаётся до анонса в Китае линейки смартфонов Redmi Note 13. Известно, что среди них будут модели с номерами 2312DRAABC, 2312CRAD3C, 2312DRA50C, 23090RA98C. Согласно последней информации, всего этих моделей будет пять.

Среди них Redmi Note 13 4G представлен в двух вариантах: Note 13 4G и Note 13 4G NFC. Первый фигурирует под кодовым названием Sapphire с номером модели N7, а версия с поддержкой NFC называется Sapphiren и имеет обозначение N7N. Эти устройства будут работать на процессоре Snapdragon и точно поступят в продажу в Европе.

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Redmi Note 13 5G известен под кодовым именем gold и модельным номером N17. Здесь установлен процессор MediaTek, помимо основной камеры есть сверхширокоугольная и макро. У этого аппарата три версии с разными основными камерами с разрешениями 50 Мп, 64 Мп и 108 Мп.

Также готовится версия этого устройства под брендом Poco. У него кодовое имя goldp и основная камера 64 Мп.

Redmi Note 13 Pro 5G под кодовым именем Zircon и с модельным номером N16U тоже работает на процессоре MediaTek. Его основная камера с сенсором Samsung ISOCELL HP3 обладает разрешением 200 Мп, есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп. Спереди находится камера 16 Мп.

Аппараты Note 13 5G и Note 13 Pro 5G среди прочих регионов должны быть представлены и в Европе.

Redmi Note 13 Turbo под кодовым именем Garnet обладает тем же набором камер, что и Note 13 Pro 5G. Отличием является использование процессора Snapdragon. Все эти устройства будут работать на Android 13 с оболочкой MIUI 14, сообщает Gizmochina.