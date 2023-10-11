Измерения уровня сахара на часах не будет ещё долго

Известный аналитик Минг-Чи Куо выдал несколько тревожных прогнозов касательно будущего смарт-часов Apple Watch. В этом году по сравнению с прошлым он ожидает падения поставок на 15% до 36–38 млн экземпляров. Неизвестно, идёт речь о календарном годе или финансовом.

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Также он предсказывать, что Apple Watch следующего года не получат дисплеев Micro LED. Они могут использоваться в моделях 2025 или даже 2026 года. В следующем году значительных инноваций в часах не ожидается. Измерения уровня сахара в крови может не появиться даже в 2025 году. Интеграция часов с устройством виртуальной реальности Vision Pro может вывести на новый уровень управление состоянием здоровья.

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Поначалу Apple позиционировала свои смарт-часы как модный аксессуар. Однако, с тех пор позиция компании изменилась, и она продвигает часы как помощника для отслеживания медицинских показателей организма и физической активности, пишет Phonearena.