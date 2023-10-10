Теперь ваш iPhone может найти ваш Apple Watch за вас

С помощью функции Ping My Watch, представленной в iOS 17, вы сможете отыскать потерянные смарт-часы.

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В последней версии iOS добавлена новая функция в Центре управления. Стоит отметить, что она по умолчанию отключена, поэтому сейчас — идеальное время попробовать ее и не прибегать к оправданиям типа "я не смог найти свои Apple Watch сегодня утром", когда вы уже опаздываете. Вот как настроить данную функцию.

В первую очередь, откройте "Настройки", затем выберите "Центр управления", проведите пальцем вниз и нажмите кнопку "+" рядом с опцией Ping My Watch. Проведите пальцем вниз из правого верхнего угла (или сверху вниз для устройств с кнопкой Home), чтобы активировать Центр управления. В нем нажмите на новую кнопку Ping My Watch.

Для работы функции Ping My Watch необходимо, чтобы телефон и часы оставались в пределах зоны действия Bluetooth и были синхронизированы друг с другом. В случае разделения устройств на большое расстояние — например, если вы живете в огромном особняке — можно воспользоваться приложением Find My для отправки сигнала на часы.

Функция работает независимо от того, находятся ли ваши Apple Watch на запястье, заблокированы или заряжаются.

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Для тех, кто еще не проверял функциональность Apple Watch на поиск iPhone, достаточно нажать боковую кнопку, чтобы открыть Центр управления. Затем, в watchOS 10 или более поздней версии, щелкните на значок телефона. Также можно удерживать позицию значка телефона, чтобы при включении вспышки вызвать iPhone.