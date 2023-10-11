Кроме режимов Leica цена на телефоны Xiaomi 13T значительно отличается на некоторых рынках

На рынках Нигерии или Чили этот телефон стоит значительно дороже - около 850 долл. в эквиваленте, по сравнению с некоторыми рынками ЕС, где его можно приобрести примерно за 640 долл. В добавок, в Нигерии и Чили Xiaomi 13T продается без фирменных камер Leica.

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Естественно, это влечет за собой еще один минус - в этих устройствах также отсутствуют программные функции Leica для фотосъемки.

Причина такого шага пока неясна, хотя, возможно, это связано с рыночными ограничениями или частью соглашения о сотрудничестве между Xiaomi и Leica, которое запрещает Xiaomi продавать продукты под брендом Leica на некоторых рынках.

На официальных промо-страницах в Нигерии и Чили вместо клейма Leica на задней камере "обычного" Xiaomi 13T можно увидеть клеймо с надписью 50 Мп, а под ним более мелким шрифтом - 1:1,9-2,2/15-50 мм (это дополнительные характеристики камеры - диафрагма и фокусное расстояние объективов).

Менее месяца назад в Берлине компания Xiaomi представила смартфоны Xiaomi 13T и 13T Pro. И помимо камеры Leica, телефоны обладают довольно приятными характеристиками: 6,7-дюймовым дисплеем CrystalRes с тонкими рамками (пиковая яркость до 2600 нит) и поддержкой частоты обновления 144 Гц.

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В качестве "движка" в Xiaomi 13T используется чипсет MediaTek 8200-Ultra, а в Xiaomi 13T Pro - чип Dimensity 9200+, который можно считать обновлением по сравнению с Snapdragon 8+ Gen 1 в Xiaomi 12T Pro. В серии 13T предлагается до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ для модели Pro. Оба телефона оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч.