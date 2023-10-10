Максимальную частоту экрана можно будет включить принудительно

На этой неделе стало известно, что программная оболочка Xiaomi MIUI 14 станет последней версией, а ей на смену придёт продукт под названием MiOS. Это также будет система производства Xiaomi с элементами AOSP (Android Open Source Project).

Ещё известно, что Xiaomi на протяжении нескольких месяцев работала над MIUI 15. Не исключено, что MiOS будет предлагаться исключительно в Китае.

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Пока ситуация не прояснилась, пользователи продолжат работать с MIUI 14. Производитель продолжает расширять возможности этой версии системы. В Китае на аппаратах Xiaomi 12S Pro начала появляться её новая сборка под номером V14.0.10.0.TLECNXM.

В журнале изменений указаны только патчи безопасности за август. На самом деле здесь есть функциональность, позволяющая принудительно ставить частоту обновления экрана 120 Гц в любом приложении. При нажатии открывается список установленных на устройстве приложений, включая системные. Для любого из них можно включить максимальную частоту, даже если в настройках самого приложения такой возможности нет.

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Скоро эта опция должна появиться и на других аппаратах Xiaomi, а затем войти в состав следующей версии оболочки, пишет Gizmochina.