Такую информацию разместил известный инсайдер Digital Chat Station

Всего несколько дней назад была выпущена новая ОС Android 14, и производители смартфонов уже работают над пользовательскими интерфейсами следующего поколения на базе новой ОС. Xiaomi — одна из этих компаний, и ожидается, что она представит MIUI 15 в ближайшие месяцы. Однако, как ни странно, надежный инсайдер сообщил, что Xiaomi планирует вообще отказаться от MIUI 15 и вместо этого выпустить совершенно новую операционную систему под названием MiOS.

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Digital Chat Station сообщил на Weibo, что Xiaomi рассматривает MIUI 14 как «последнюю основную версию» в серии MIUI. Вместо этого компания работает над разработкой совершенно новой ОС с нуля.

Несколько месяцев назад Digital Chat Station упомянула, что Xiaomi работает над собственной операционной системой, которая будет совместима с AOSP (проект Android с открытым исходным кодом) и будет использоваться на ряде устройств, включая смартфоны, планшеты и носимые устройства. По слухам, ОС, скорее всего, будет MiOS.

В сообщении Weibo он также выразил надежду на новую систему Xiaomi, заявив, что базовый опыт MIUI 14 уже на высшем уровне, но динамические эффекты все еще отстают. Инсайдер надеется, что новая работа сможет полностью устранить этот недостаток. Кроме того, он также уточнил, что MIUI 15 не будет переименована в MiOS.

Следует отметить, что Xiaomi также зарегистрировала доменное имя mios.cn в ноябре 2022 года, это позволяет предположить, что новый пользовательский интерфейс, возможно, находится в разработке. Однако в настоящее время веб-сайт показывает ошибку 403 и не имеет сертификата SSL.

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Пока неизвестно, появится ли MiOS и когда это случится, но одна за другой утечки позволяют предположить, что Xiaomi определенно планирует серьезные изменения в своей программной экосистеме.