Статистика Gartner говорит о продолжении падения рынка ПК

Аналитическая компания Gartner предоставила статистику по итогам недавно завершившегося третьего квартала на рынке персональных компьютеров. По всему миру их поставки уменьшились на 9% по сравнению с результатом прошлого года. За квартал было выпущено 64,3 млн экземпляров компьютеров. Падение наблюдается на протяжении восьми кварталов подряд, но в наступившем квартале данная тенденция может завершиться.

В Gartner говорят, что имеются свидетельства достижения рынком компьютеров дна. Сезонный спрос поднял поставки в третьем квартале для образовательных учреждений. На корпоративные компьютеры спрос оставался небольшим, так что в итоге роста не случилось. Зато поставщики продолжают сокращать ранее имевшиеся запасы, которые к концу года должны выйти на привычные уровни, если продажи не упадут слишком сильно.

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Вероятность падения существует, поскольку инфляция во многих странах заставляет людей экономить на предметах не первой необходимости. Под сокращение бюджета домохозяйств могут попасть и компьютеры.

Среди производителей только HP увеличила объём поставок на 6,4%. Зато Apple выпустила компьютеров меньше на 24,2%, в отличие от прошлых кварталов.

В абсолютных значениях больше всех выпустила Lenovo, а именно 16,1 млн экземпляров или 25,1% от общего рынка. Доля Apple сократилась до 9,7% с прежних 11,7%.

Аналитики полагают, что рынок готов к началу нового цикла обновлений компьютеров у корпоративных покупателей. Этому поспособствует распространение системы Windows 11. Потребители также могут начать компьютеры, поскольку постепенно приходит время обновлять ранее купленные устройства.

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В следующем году прогнозируется рост рынка на 4,9%, пишет Neowin.