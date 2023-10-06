Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Lenovo выпускает новый мощный ПК на базе Android
Новая версия ПК от компании Lenovo будет работать на процессоре Intel Core

реклама

Известный производитель ноутбуков Lenovo объявил о своих планах по выпуску ПК на базе ОС Android, объединившись со специалистом по ОС Android компанией Esper для переосмысления своего ThinkCentre M70a, настольного ПК "все в одном" (AIO), который станет первым шагом Lenovo в Android-пространство. 

реклама

M70a представляет собой довольно простой AIO с 21-дюймовым сенсорным экраном и ценой от $889, за исключением одной интересной особенности: в нем используется процессор Intel Core, который может быть установлен от начального уровня i3 до мощного чипа i9. В настоящее время M70a выпускается с операционной системой Windows 11, но в новой версии вместо нее будет использоваться Android.

Естественно, Android в первую очередь считается операционной системой для телефонов и планшетов, а на настольных компьютерах ближе всего к Android находятся такие продукты, как HP Chromebase AIO, на котором благодаря ChromeOS можно запускать приложения Android через Google Play Store. Подобные системы на базе Android существуют, но в основном они доступны только предприятиям для работы с такими сервисами, как сенсорные пункты информирования клиентов.

Компания Lenovo заявила, что рассматривает ThinkCentre M70a в первую очередь как корпоративный продукт, надеясь, что он будет интересен предприятиям розничной торговли и гостиничного бизнеса, однако на сайте Lenovo можно приобрести версию с Windows 11 для личного пользования.

Если вам нужна простая машина для повышения производительности, Android может избавить вас от отвлекающих факторов и сложностей Windows или macOS, обеспечив более целенаправленную работу. Конечно, это также хорошая идея для предприятий, поскольку Windows 11 исторически была немного неприятна при использовании в устройствах, предназначенных для клиентов. 

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Lenovo не собирается останавливаться на ThinkCentre M70a. Сотрудничество с Esper обещает выпустить версии ThinkCentre M70q (по сути, та же внутренняя система, что и в M70a, но в компактном форм-факторе без дисплея) а также клиентские устройства ThinkEdge SE30 и ThinkCentre M90n-1 IoT, работающие под управлением Android.

#android #lenovo #персональный компьютер
Источник: techradar.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Серии смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 12T получают обновление MIUI на Android 14
Lenovo планирует сделать более 80 % своих устройств ремонтопригодными к 2025 году
Состоялся выход новой ОС Android 14
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Потеря украинцами Купянска приведет к развалу логистики по линии Сватово-Кременная
+
Ночью ВКС России нанесли ракетно-дроновые удары по Одесской и Харьковской областям
+
Особая молекула, нарушающая законы физики, потенциально может вырабатывать безграничную энергию
2
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
25
МО РФ: с начала года ВКС отследили более 1500 баллистических и космических ракет
+
Эксперт Дандыкин: украинская ракета «Нептун» уступает российской ФАБ-1500 с УМПК
9
Квартальная выручка TSMC просела на 11%, но оказалась выше прогнозов
1
Подоляк просит западные страны поставлять на Украину более дешевые зенитные комплексы
11
Россия готовится запустить в серийное производство ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
+
MIUI 15 может не поддерживать устаревшие темы
1
Генерацию кадров в AMD FSR 3 и в драйвере можно включить одновременно, в 4 раза увеличив FPS
3
Функция «Помоги мне написать сценарий» от Google Home сделает программистов из обычных пользователей
3
Линейка Google Pixel 8 оснащена множеством функций генеративного ИИ
+
Ozon начал онлайн-продажи кроссоверов «Москвич 3»
+
Intel показала возможности Meteor Lake при воспроизведении видео с использованием iGPU и ядер SoC
+
Норвежская семья нашла 1200-летнее сокровище викингов, разыскивая потерянную серьгу во дворе
+
Северная верфь отправила на ходовые испытания траулер-косатку
+
Китай получит свой первый 28-нм литографический сканер в конце 2023 года
2
NVIDIA планировала RTX 5090 в качестве "монстра" с 32Gb памяти HBM3e и 521-битной шиной
5
Учёные создали нейронные ткани мозга с помощью 3D-принтера
+

Популярные статьи

ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
60
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
27
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
6
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
4
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
17
Россия поможет ВВС Индии модернизировать Су-30МКИ — на реализацию программы выделено $7,5 млрд
4
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
49
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
178
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
9
США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой
1

Сейчас обсуждают

glavhyilo
18:24
16:48 06.10.2023 Солдаты ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов.
Швейцария предлагает до 4.5 тысяч долларов украинским беженцам, за возвращение на родину
Данил Васин
18:20
они же возьмут деньги и поедут в соседнюю страну, а потом в другую..
Швейцария предлагает до 4.5 тысяч долларов украинским беженцам, за возвращение на родину
Лев корл
18:18
Прямо напрашивается само собой сделать в нем открывашку для пива)))))))))))))
Великобритания взялась за создание атомных подводных лодок для Австралии
Апшеронский скакел
18:18
Аргументы от хохла - это из мира фантазии
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
мама Стифлера
18:07
"особо одарённый" - НАШ, это чей Крым?
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
Никита Никитенко
18:06
Особо одарённая, Крым - наш. Я? Лично? Никого. Повод дай, аргументирую. Либо соглашусь с иной позицией, если будут аргументы.
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
Дмитрий
18:05
В идеале хотелось бы 4060ти с 12-16 гигами и аналог амд за 350 бачей. было бы бест бай.
AMD может выпустить видеокарту Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ видеопамяти
Дмитрий
18:04
очень нужная вещь)) как и урезанная 3050
AMD может выпустить видеокарту Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ видеопамяти
мама Стифлера
18:04
Обращаюсь к тебе "особо одарённому". Чей Крым?
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
FelsheR-BAN100913
18:03
Я не заметил особого повышения, как тратил 1.5-2 тыс за поход в магазин, так и трачу. Бенз да, на 1.5р подорожал 95й. Бак на 75руб дороже!))) А нехер газовать!))
Более 60% россиян отмечают быстрый рост цен на продукты, товары и услуги за последний месяц – ФОМ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем