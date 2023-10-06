Новая версия ПК от компании Lenovo будет работать на процессоре Intel Core

Известный производитель ноутбуков Lenovo объявил о своих планах по выпуску ПК на базе ОС Android, объединившись со специалистом по ОС Android компанией Esper для переосмысления своего ThinkCentre M70a, настольного ПК "все в одном" (AIO), который станет первым шагом Lenovo в Android-пространство.

реклама

M70a представляет собой довольно простой AIO с 21-дюймовым сенсорным экраном и ценой от $889, за исключением одной интересной особенности: в нем используется процессор Intel Core, который может быть установлен от начального уровня i3 до мощного чипа i9. В настоящее время M70a выпускается с операционной системой Windows 11, но в новой версии вместо нее будет использоваться Android.

Естественно, Android в первую очередь считается операционной системой для телефонов и планшетов, а на настольных компьютерах ближе всего к Android находятся такие продукты, как HP Chromebase AIO, на котором благодаря ChromeOS можно запускать приложения Android через Google Play Store. Подобные системы на базе Android существуют, но в основном они доступны только предприятиям для работы с такими сервисами, как сенсорные пункты информирования клиентов.

Компания Lenovo заявила, что рассматривает ThinkCentre M70a в первую очередь как корпоративный продукт, надеясь, что он будет интересен предприятиям розничной торговли и гостиничного бизнеса, однако на сайте Lenovo можно приобрести версию с Windows 11 для личного пользования.

Если вам нужна простая машина для повышения производительности, Android может избавить вас от отвлекающих факторов и сложностей Windows или macOS, обеспечив более целенаправленную работу. Конечно, это также хорошая идея для предприятий, поскольку Windows 11 исторически была немного неприятна при использовании в устройствах, предназначенных для клиентов.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Lenovo не собирается останавливаться на ThinkCentre M70a. Сотрудничество с Esper обещает выпустить версии ThinkCentre M70q (по сути, та же внутренняя система, что и в M70a, но в компактном форм-факторе без дисплея) а также клиентские устройства ThinkEdge SE30 и ThinkCentre M90n-1 IoT, работающие под управлением Android.