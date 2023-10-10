Аппарат с ёмкостью батареи 6000 мАч

Как и сообщалось днём ранее, компания Honor представила аппарат Play 50 Plus. Это недорогое устройство с поддержкой стандарта связи 5G, экраном LCD с частотой 90 Гц, двумя задними камерами, 12 ГБ памяти и другими приличными характеристиками.

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Аппарат с модельным номером CLK-AN00 получил экран IPS LCD с отверстием под камеру. Это панель с разрешением 1080 x 2400, соотношением сторон 20:09 и яркостью до 850 нит. Работает устройство на системе Android 13 с оболочкой Magic OS 7.2.

Внутри находится процессор Dimensity 6020. Здесь предлагается ёмкость батареи выше среднего, которая составляет 6000 мАч при мощности зарядки 35 Вт. Объём хранилища достигает 256 ГБ.

Разрешение основной задней камеры равно 50 Мп, рядом находится сенсор глубины 2 Мп и вспышка. Есть два динамика с поддержкой звука высокого разрешения, разъём для наушников, сканер отпечатков сбоку, возможность поставить две SIM-карты, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и USB-C. Размеры аппарата составляют 166,7 х 76,5 х 8,24 мм и вес 199 г.

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Предлагаются конфигурации 8/256 и 12/256 ГБ. Последний в Китае стоит 1399 юаней. Есть чёрный, зелёный, фиолетовый и серебряный цветовые варианты, пишет Gizmochina.