Аппарат на смену прошлогодней модели

В прошлом октябре компания Honor анонсировала у себя в стране смартфон Honor Play 40 Plus на процессоре Dimensity 700. Год спустя она подтвердила, что готовит аппарат Honor Play 50 Plus на смену прошлогодней модели.

Это устройство обладает панелью LCD с отверстием под камеру. Сканер отпечатков находится на корпусе сбоку, а не под экраном. Два динамика будут выдавать стереозвук.

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На обратной стороне корпуса располагается основная камера с разрешением 50 Мп. Корпус здесь двухцветный, серебристо-синий с волнистыми узорами.

Устройство поддерживает сети 5G, но модель процессора пока не называется. Объём оперативной памяти составит 12 ГБ, хранилище 256 ГБ, ёмкость батареи 6000 мАч. Известно также о мощности зарядки 35 Вт.

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Для сравнения, смартфон прошлого года обладает экраном IPS LCD размером 6,74 дюйма с разрешением HD+ и частотой 90 Гц. Здесь 6/8 ГБ памяти, хранилище 128 ГБ и аккумулятор такой же ёмкости при мощности зарядки 22,5 Вт. Разрешение передней камеры составляет 5 Мп, сзади камеры 50 Мп и 2 Мп, пишет Gizmochina.