Плохой знак для мирового рынка смартфонов

Китайский рынок различных товаров входит в число наиболее крупных, поэтому проблемы в этой стране сказываются на экономике всего мира. Статистика за 8 месяцев нынешнего года говорит, что производство смартфонов в Китае уменьшилось на 7,5% по сравнению с первыми восьми месяцвми прошлого года. Продажи также сократились.

Местное министерство сообщило, что с января по август в Китае было произведено 679 млн аппаратов. Статистика фирмы Counterpoint Research говорит, что продажи в Китае сократились на 4%. Во втором квартале они были минимальными с 2014 года. Экономическая ситуация в стране заставляет местных жителей экономить.

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В сентябре была представлена линейка смартфонов Huawei Mate 60, что внушило оптимизм аналитикам из Counterpoint Research. Они полагают, что только в этом году Huawei сможет продать 5-6 млн этих аппаратов. За первые 8 месяцев продажи аппаратов Huawei в Китае увеличились на 41%. Предположительно, китайская компания решила проблемы с приобретением нужных компонентов и будет анонсировать новые модели в прежнем ритме.