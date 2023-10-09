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Fantoci
Китай планирует к 2025 году достичь вычислительной производительности в 300 экзафлопс
Страна усиливает своё соперничество с Западом в области искусственного интеллекта.

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Между Китаем и Западом назревает новый вид конфликта, в котором речь идёт не о вооружении и территориях, а о полупроводниках. Китайское министерство информации объявило о планах по значительному наращиванию вычислительной мощности в ближайшие годы, намереваясь к 2025 году достичь уровня 300 экзафлопс. Для этого потребуется почти двукратное увеличение мощности существующих суперкомпьютеров в ближайшие два года, но этой амбициозной цели будет противостоять США, которая безусловно, захочет предотвратить ее или хотя бы замедлить, если это возможно.

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Действия Китая нацелены на поддержание паритета с суперкомпьютерной мощностью США и Европы. Этот давний конфликт получил новый толчок благодаря стремлению развитых стран создать системы для обучения больших языковых моделей (LLM) для приложений на основе искусственного интеллекта. По данным CNBC, шесть китайских министерств объявили о достижении цели в 300 экзафлопс, дав понять, что страна не собирается отступать в своем стремлении к вычислительному превосходству, несмотря на широкие санкции США, направленные на то, чтобы помешать ей приобретать передовое вычислительное оборудование. Министерство информации Китая заявило, что желание получить такой уровень вычислительной мощности является основополагающим для целей страны в сфере образования и финансов, что, по всей видимости, не является пустыми словами.

Китаю запрещено импортировать не только мощные чипы, но и оборудование, которое он мог бы использовать для производства своих суперкомпьютеров.

Аналитики считают, что, как и весь остальной современный мир в 2023 году, планы Китая направлены на стимулирование экономики за счет интеграции искусственного интеллекта в существующие отрасли. Один аналитик рассказал CNBC, что математические расчеты также сходятся: Китай обнаружил, что на каждый 1 юань, вложенный в вычислительные мощности, страна возвращает 3-4 юаня в виде экономического роста. Это сделало реализацию планов по развитию искусственного интеллекта ключевым элементом в будущем экономическом росте и новым фронтом в борьбе за звание крупнейшей экономики мира. В настоящее время она является второй по величине после США.

Самым большим препятствием, с которым Китай сталкивается в своей гонке за доминирование в сфере компьютерных технологий, являются санкции, наложенные на него Западом, которые включают запрет на мощные ускорители искусственного интеллекта от Nvidia и других американских компаний. Запрет также распространяется на партнеров из США, в число которых в некоторых ситуациях входит TSMC. Например, тайваньский литейный завод недавно был вынужден остановить производство графических процессоров китайского производства, чтобы выполнить этот запрет. Голландской компании ASML, производящей самое современное в мире оборудование для производства чипов, также недавно запретили экспортировать свое оборудование в Китай.

TSMC производит самые передовые в мире полупроводники и находится по соседству, а по мнению Китая является частью страны. Однако аналитики заявили, что литейный завод будет бесполезен для Китая в случае вторжения, если только он не сможет каким-то образом заставить инженеров TSMC производить чипы под дулом пистолета. Это также при условии, что заводы компании не будут разрушены в случае захвата острова силами материка.

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В любом случае, любая агрессия в отношении TSMC разрушит мировую экономику, особенно американские компании, полагающиеся на нее в разработке передовых устройств, включая Apple и Nvidia. В преддверии этого шага со стороны Китая, TSMC уже начала переносить часть своих передовых узлов в США, однако для того, чтобы эти заводы заработали в полную силу, потребуются годы.

#tsmc #китай #искусственный интеллект #суперкомпьютер
Источник: cnbc.com
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