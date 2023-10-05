Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Компоненты Pixel 8 будут заменять на протяжении 7 лет
Оценка ремонтопригодности стандартного аппарата составляет 7 из 10

реклама

В среду состоялся анонс смартфонов Pixel 8 от компании Google. Среди прочего их отличительной чертой являются 7 лет обновлений операционной системы Android, что превосходит длительность обновления айфонов. Если во время пользования аппаратом владелец повредит их или какой-либо компонент выйдет из строя, сам Google придёт на помощь и в этом случае. Обслуживание и замена компонентов также будет производиться на протяжении семи лет.

реклама

Подробности этого предложения не сообщаются, но, скорее всего, Google будет работать совместно с компанией iFixit. К сожалению, это относится только к владельцам аппаратов на территории США.

На одном из YouTube-каналов стандартную модель Pixel 8 уже успели разобрать и оценить сложность её ремонта. Установлено, что Google задействовала меньше винтов для системной платы, а также что извлечь аккумулятор помогает язычок. Правда, перед этим придётся растворить большое количество клея при помощи спирта. Порт USB-C припаян к плате, что не облегчает его замену.


Экран снимается довольно легко, у него есть медный слой для передачи тепла и внушительный сканер отпечатков пальцев на внутренней стороне. На чип памяти нанесли термопасту и медную плёнку для защиты от перегрева. Однако аппарат всё равно нагревается до 45°C, если нагрузка высокая.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В результате оценка ремонтопригодности составила довольно высокие 7 из 10, пишет wccftech.

#смартфоны #google #pixel
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Состоялся выход новой ОС Android 14
MIUI 15 может не поддерживать устаревшие темы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из 4-х переданных Финляндией машин БМР в ВСУ сохранился и "выжил" лишь один Leopard 2R HMBV
1
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
9
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
4
Рейтинг стран по скорости доступа в интернет
16
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
«Особая бригада» Зеленского получила «новейшие» британские БТР FV432 начала 1970-х годов
2
Робот Ameca взял интервью у кинорежиссера, который был озадачен первым же вопросом
11
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
1
Первое знакомство с интерьером Tesla Cybertruck сопровождалось комментариями на русском языке
+
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+
В Firefox 118 появилась поддержка Encrypted Client Hello
1
Bitcoin SV (BSV) подорожал на 12% за 3 октября, а за неделю на 31%
+
Китаю на освоение EUV-литографии потребуется не менее четырёх лет
2
Конгресс США отправил в отставку спикера Кевина Маккарти за выгодную Украине «сделку с демократами»
1
Магазины избавляются от моделей Core 12-го поколения — в американской рознице скидки достигают $90
+
Чат-бот Bing также попался на уловку с бабушкой и решил задачу с капчей, которая отсеивает ботов
1
Особая молекула, нарушающая законы физики, потенциально может вырабатывать безграничную энергию
2
Индия планирует запустить глобальную базу данных криптобирж к следующему году
+
Открыт предзаказ на гриль с искуственным интеллектом за 3500 долларов
2

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
82
ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
33
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
6
Россия поможет ВВС Индии модернизировать Су-30МКИ — на реализацию программы выделено $7,5 млрд
4
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
38
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
20
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
22
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
3
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
154
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
1

Сейчас обсуждают

мама Стифлера
19:20
ВНИМАНИЕ: Дорогие друзья. Вчера произошло грандиозное событие в жизни всем печально известного Тruth Seеkerа. Он признал и для себя выяснил что он русский. И теперь просит обращаться к нему - ВАТНИК...
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
мама Стифлера
19:18
А что случилось?
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
3JIbIDEHb
19:18
Тема сисек не раскрыта! Перестанут работать все USB сетевые карты на новом ядре? Будет использоваться другой протокол работы? Новый протокол сделают или уже сто лет параллельно существуют 2 протокола ...
Зеленский говорит Европе: Россия нападет на других, если Украина проиграет
мама Стифлера
19:18
ты в этом сомневаешься?
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
Тruth Seеker
19:17
Крым "вернули" почти без потерь, а с какими потерями "возвращают" Донбасс? Русская "секретность" сделана из того же самого кала, из которого в россии изготовлена власть, армия, суды, эстрада и космич...
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
мама Стифлера
19:15
ВНИМАНИЕ: Дорогие друзья. Вчера произошло грандиозное событие в жизни всем печально известного Тruth Seеkerа. Он признал и для себя выяснил что он русский. И теперь просит обращаться к нему - ВАТНИК...
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
dagnoparte
19:15
Его клоунское представление уже всем надоело, тем более европа начала считать деньги и офигела от трат на этого злобного карлика и его коррупционеров
Зеленский говорит Европе: Россия нападет на других, если Украина проиграет
Тruth Seеker
19:15
Сам будешь возвращать?
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
мама Стифлера
19:15
Да нет, это ты балабол и трус раз не можешь подтвердить свои слова. Вчера ты распинался - я понял, я русский.
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
FelsheR-BAN100913
19:14
Палит гт240, ему ребенок вентиль быстренько отверткой починил), фото прошлогоднее. У меня много старушек-затычек, главное HDMI дырка!)) Сейчас там 550ти, тоже Палит стоит, на минималках 60+фпс) Но т...
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем