Оценка ремонтопригодности стандартного аппарата составляет 7 из 10

В среду состоялся анонс смартфонов Pixel 8 от компании Google. Среди прочего их отличительной чертой являются 7 лет обновлений операционной системы Android, что превосходит длительность обновления айфонов. Если во время пользования аппаратом владелец повредит их или какой-либо компонент выйдет из строя, сам Google придёт на помощь и в этом случае. Обслуживание и замена компонентов также будет производиться на протяжении семи лет.

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Подробности этого предложения не сообщаются, но, скорее всего, Google будет работать совместно с компанией iFixit. К сожалению, это относится только к владельцам аппаратов на территории США.

На одном из YouTube-каналов стандартную модель Pixel 8 уже успели разобрать и оценить сложность её ремонта. Установлено, что Google задействовала меньше винтов для системной платы, а также что извлечь аккумулятор помогает язычок. Правда, перед этим придётся растворить большое количество клея при помощи спирта. Порт USB-C припаян к плате, что не облегчает его замену.





Экран снимается довольно легко, у него есть медный слой для передачи тепла и внушительный сканер отпечатков пальцев на внутренней стороне. На чип памяти нанесли термопасту и медную плёнку для защиты от перегрева. Однако аппарат всё равно нагревается до 45°C, если нагрузка высокая.

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В результате оценка ремонтопригодности составила довольно высокие 7 из 10, пишет wccftech.