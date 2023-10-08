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Взломать WhatsApp стоит более миллиона долларов
Расценки на взлом популярного мессенджера WhatsApp растут

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Постоянное совершенствование механизмов программной безопасности и закрытие уязвимостей делают взлом приложений и гаджетов на системах Android и iOS очень сложным занятием. В результате стоимость механизмов взлома приложений с популярностью уровня WhatsApp сейчас исчисляется уже миллионами.

В сентябре российская платформа Operation Zero, занимающаяся скупкой схем взлома, сообщила о намерении выплачивать от $200000 до $20 млн за новые варианты взлома Android и iOS. Так высоко оценили эксплоиты верхней категории, работающие, пока разработчики не закрыли уязвимости.

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Растёт цена взлома мобильных на мобильных устройствах. В 2021 году взлом WhatsApp на Android с доступом к чатам цели стоил $1,7-$8 млн. WhatsApp пользуется спросом у работающих на разные государства хакеров, обычно применяющих уязвимости нулевого дня.

Ещё двумя годами ранее на устройствах нашли программы израильской фирмы NSO Group, использовавшиеся для взлома WhatsApp. В результате разработчики мессенджера подали в суд.

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В 2020 и 2021 годах авторы WhatsApp закрыли три относящиеся к обработке изображений уязвимости. Закрыта ли применявшаяся эксплоитом NSO Group уязвимость, неизвестно.

#безопасность #whatsapp
Источник: 3dnews.ru
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