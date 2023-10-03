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У процессора Snapdragon 8 Gen 4 наблюдается избыточное энергопотребление
Времени на исправление проблем у Qualcomm достаточно

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Мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 4 может стать первым у Qualcomm, где вместо ядер ARM будут предлагаться кастомные ядра Oryon с кодовым именем Phoenix. Это повышает ожидания от процессора, но пока при его разработке возникают проблемы с высоким энергопотреблением. Однако, поскольку до анонса остаётся больше года, производитель должен успеть устранить все неполадки.

О производительности пока не сообщается. Этот чип будет производиться на техпроцессе TSMC N3E, что должно повысить его энергоэффективность по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3 на техпроцессе N4P. Однако, для этого ещё предстоит поработать.

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Qualcomm может постараться повысить производительность своего процессора до уровня чипов Apple A. В модели Snapdragon 8 Gen 4 ожидаются два мощных ядра и шесть экономичных. Рост тактовой частоты на мощных ядрах может привести к повышению энергопотребления.

Недавно появившиеся в составе iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max чипы A17 Pro выпускаются на техпроцессе TSMC 3 нм, но и у них энергопотребление выросло. Также на этих аппаратах наблюдались проблемы с перегревом.

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Пока же внимание приковано к скорому анонсу Snapdragon 8 Gen 3. Тогда же ожидается появление чипов Snapdragon 8cx Gen 4 для Windows-ноутбуков с этими же ядрами Oyron. Сообщалось, что с ними производитель также испытывал проблемы. Однако, в ноутбуках допустимо более высокое энергопотребление по сравнению со смартфонами, так что у Qualcomm в случае с Snapdragon 8cx Gen 4 больше пространства для манёвра, пишет wccftech.

#процессоры #qualcomm #snapdragon
Источник: wccftech.com
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