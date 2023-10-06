Превышение предложения над спросом на рынке чипов постепенно уходит в прошлое

Как сообщает издание Business Korea, южнокорейская корпорация Samsung, являющаяся крупнейшим в мире производителем чипов памяти NAND, используемых в твердотельных накопителях, не ограничится снижением объемов выпуска продукции – она еще и поднимет отпускную цену на 10%. Обновленные цены начнут действовать для заключающих новые контракты клиентов уже в этом месяце. По оценкам экспертов, совместные усилия трех ключевых производителей чипов памяти (Samsung, Micron и Hynix) уже к первому-второму кварталу позволят производителям добиться желаемого – увеличения цен на чипы NAND, заметно снизившихся за последний год из-за превышения предложения над спросом. Соответственно, потребителям следует ожидать подорожания SSD.

Как считают некоторые эксперты, в ситуацию следует вмешаться антимонопольным органам сразу нескольких стран: предпринятые Samsung, Micron и Hynix действия имеют признаки скоординированности с целью искусственного увеличения стоимости своей продукции. При этом никто не отрицает, что стоимость чипов NAND и DRAM за последние 12 месяцев действительно значительно снизилась, но это объясняется естественными рыночными причинами – снижением спроса на память после завершения острой фазы пандемии COVID-19.