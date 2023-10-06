AMD RDNA3 будет и в смартфонах.

Kote Puerto, Unsplash

Компания Samsung не подготовила преемника своему флагманскому мобильному чипу Exynos 2200 в серии смартфонов Galaxy S23, использовав Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Однако Samsung может представить свою новую разработку для серии S24 следующего поколения, сообщают VideoCardz и ComputerBase со ссылкой на Samsung.

В рамках мероприятия Samsung System LSI Tech Day 2023 компания впервые представила новый флагманский мобильный чип Exynos собственной разработки. Сообщается, что будущий Exynos 2400 производительнее Exynos 2200 на 70%, а в задачах с искусственным интеллектом быстрее в 14,7 раз. Новая интегрированная графика Exynos 2400 называется Xclipse 940 и основывается на новейшей графической архитектуре AMD RDNA 3, которая, в частности, используется в настольных видеокартах AMD Radeon RX 7000, интегрированной графике процессоров AMD для ноутбуков и, возможно, интегрированной графике ожидаемых новых настольных APU. Samsung говорит об улучшенных возможностях трассировки лучей, но, в отличие от процессорной части, не приводит информацию о производительности и конфигурации графического процессора. Для справки, Xclipse 920 в Exynos 2200 включает 6 вычислительных блоков RDNA2 (384 потоковых процессоров).

реклама

Первые результаты новой интегрированной графики были найдены в базе данных бенчмарка BaseMark, в кроссплатформенном тесте Sacred Path Vulkan 1.3 тестовое устройство Samsung SM-S921B с графическим процессором Xclipse 940 и 6 ГБ оперативной памяти получило 1656 баллов. В текущем состоянии графический процессор медленнее Adreno 740 в Snapdragon 8 Gen2, тем не менее, это все ещё может быть инженерная платформа, находящаяся на стадии оптимизации, поскольку серию Galaxy S24 ожидают не ранее первого квартала 2024 года.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По слухам, Samsung планирует использовать Exynos 2400 в некоторых версиях Galaxy S24 и S24+, а версию Ultra могут оснащать чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с новой графикой Adreno 750, которая, как ожидается, станет значительно быстрее предшественника.