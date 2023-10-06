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Samsung анонсирует мобильный чип Exynos 2400 с графикой Xclipse 940 на базе архитектуры AMD RDNA3
AMD RDNA3 будет и в смартфонах.

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Kote Puerto, Unsplash

Компания Samsung не подготовила преемника своему флагманскому мобильному чипу Exynos 2200 в серии смартфонов Galaxy S23, использовав Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Однако Samsung может представить свою новую разработку для серии S24 следующего поколения, сообщают VideoCardz и ComputerBase со ссылкой на Samsung.

В рамках мероприятия Samsung System LSI Tech Day 2023 компания впервые представила новый флагманский мобильный чип Exynos собственной разработки. Сообщается, что будущий Exynos 2400 производительнее Exynos 2200 на 70%, а в задачах с искусственным интеллектом быстрее в 14,7 раз. Новая интегрированная графика Exynos 2400 называется Xclipse 940 и основывается на новейшей графической архитектуре AMD RDNA 3, которая, в частности, используется в настольных видеокартах AMD Radeon RX 7000, интегрированной графике процессоров AMD для ноутбуков и, возможно, интегрированной графике ожидаемых новых настольных APU. Samsung говорит об улучшенных возможностях трассировки лучей, но, в отличие от процессорной части, не приводит информацию о производительности и конфигурации графического процессора. Для справки, Xclipse 920 в Exynos 2200 включает 6 вычислительных блоков RDNA2 (384 потоковых процессоров).

Источник: Basemark

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Первые результаты новой интегрированной графики были найдены в базе данных бенчмарка BaseMark, в кроссплатформенном тесте Sacred Path Vulkan 1.3 тестовое устройство Samsung SM-S921B с графическим процессором Xclipse 940 и 6 ГБ оперативной памяти получило 1656 баллов. В текущем состоянии графический процессор медленнее Adreno 740 в Snapdragon 8 Gen2, тем не менее, это все ещё может быть инженерная платформа, находящаяся на стадии оптимизации, поскольку серию Galaxy S24 ожидают не ранее первого квартала 2024 года.

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По слухам, Samsung планирует использовать Exynos 2400 в некоторых версиях Galaxy S24 и S24+, а версию Ultra могут оснащать чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с новой графикой Adreno 750, которая, как ожидается, станет значительно быстрее предшественника.

Источники
Samsung Electronics
VideoCardz
ComputerBase
#amd #смартфоны #samsung #samsung galaxy #samsung exynos
Источник: news.samsung.com
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