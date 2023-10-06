Устройство с разрешением экрана 2.4K

Вслед за рядом утечек и слухов в пятницу компания OnePlus представила свой второй планшет под названием Pad Go. Это урезанный вариант выпущенного ранее в этом году устройства OnePlus Pad.

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По своему внешнему виду два этих планшета похожи друг на друга за счёт плоского дизайна и выреза для камеры в середине задней панели. Предлагается двуцветный вариант Twin Mint.

Спереди находится экран IPS LCD размером 11,35 дюйма с частотой 90 Гц и разрешением 2.4K. Экран получил сертификат TUV Rheinland, что означает защиту от лишнего синего света, а также поддерживает затемнение для снижения нагрузки на глаза.

Имеется ночной режим Bedtime Mode, который за несколько часов до сна автоматически сокращает излучаемый синий свет, чтобы было проще заснуть. Соотношение сторон экрана осталось 7:5, что должно обеспечить комфортное чтение книг, веб-страниц, взаимодействие с играми. Рамки вокруг экрана сохранили ширину 7,5 мм, в результате чего экран занимает 86,4% передней части корпуса.



Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G99, у него 8 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ с поддержкой карт памяти. Поверх Android 13 установлена оболочка OxygenOS 13.2. Ёмкость батареи составляет 8000 мАч, мощность зарядки 33 Вт.

Спереди и сзади находятся камеры с разрешением 8 Мп. Они способны снимать видео 1080p 30 кадров/с и поддерживают электронную стабилизацию. Среди стандартов связи представлены Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, 4G и разъём USB-C. Стилус этот планшет не поддерживает.

Обладатели смартфонов OnePlus смогут быстро подключаться к этому планшету, если два устройства находятся рядом и в обоих выполнен вход в одну учётную запись. Ещё при активной опции Screen Mirroring можно управлять смартфоном на экране планшета. Есть возможность перетаскивать файлы между устройствами и видеть звонки и уведомления для смартфона на планшете. Доступен обмен содержимым буфера обмена со смартфонами OnePlus и Oppo.

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В Индии версии 8/128 ГБ только Wi-Fi и с LTE стоят 20000 рупий и 22000 рупий соответственно, а 8/256 ГБ LTE 24000 рупий, пишет Gizmochina.