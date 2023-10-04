Устройство будет дешевле по сравнению со стандартным OnePlus Pad

В сети периодически появляется информация о будущем планшете OnePlus Pad Go. На этой неделе случилось очередная такая утечка.

Инсайдер под ником @1NormalUsername в Твиттере регулярно пишет о продуктах OnePlus. Согласно его сведениям, новый планшет получит процессор MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти, версии с Wi-Fi и с поддержкой сотовой связи. На изображении демонстрируется вариант с объёмом хранилища 256 ГБ, но существует также версия на 128 ГБ.

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Диагональ экрана составит 11,35 дюйма, что не намного меньше по сравнению со стандартным OnePlus Pad. Ёмкость батареи равна 8000 мАч, зарядка происходит через порт USB-C. С обеих сторон будут камеры с разрешением 8 Мп, поддерживается звук Dolby Atmos.

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Другой источник утверждает, что планшет выйдет на системе Android 13 с оболочкой OxygenOS 13.2. Производитель уже анонсировал будущее обновление до Android 14, пишет 9to5google.