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Серии смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 12T получают обновление MIUI на Android 14
Xiaomi предлагает Android 14 одной из первых

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На этой неделе компания Google представила смартфоны серии Pixel 8, а вместе с ними появилась операционная система Android 14. Прошло совсем немного времени, и теперь Xiaomi начинает выпускать программное обновление MIUI на основе Android 14. Сейчас это обновление предлагается для смартфонов Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 12T. На Xiaomi 13 попадут сборки MIUI-V14.0.5.0.UMCMIXM и MIUI-V14.0.5.0.UMCEUXM, на Xiaomi 13 Pro MIUI-V14.0.5.0.UMBMIXM и MIUI-V14.0.5.0. UMBEUXM, на Xiaomi 12T MIUI-V14.0.6.0.ULQMIXM и MIUI-V14.0.5.0.ULQEUXM.

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Обладатели этих смартфонов получат всю функциональность Android 14, персонализацию с возможностью создания кастомных ярлыков на экране блокировки для быстрого доступа к приложениям. Имеется поддержка изображений HDR с Ultra HDR, что сделает фотографии более яркими.

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Ещё Android 14 приносит нативную поддержку пространственного звука, копирование и вставку между устройствами, новый медиаплеер. Health Connect шифрует персональные данные о здоровье и хранит их локально на устройстве. Система показывает уведомление, когда приложения запрашивают доступ к сведениям о местоположении, чтобы можно было запретить этот доступ. Также улучшена поддержка ключей с возможностью аутентификации по отпечаткам пальцев в сторонних приложениях, а экран можно разблокировать шестизначным пин-кодом, пишет Gizmochina.

#смартфоны #xiaomi #android
Источник: gizmochina.com
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