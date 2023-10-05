Аппараты следующего года могут оказаться интереснее нынешних

Совсем недавно начались продажи аппаратов iPhone 15, а уже начинает появляться поток информации относительно модели следующего года. В частности, инсайдер под ником Fix Focus Digital утверждает, что разработка моделей iPhone 16 уже ведётся.

Согласно его сведениям, производственная линия была установлена на предприятии в китайском городе Чэнду. Инженерные прототипы устройств могут начать производить уже в декабре. В марте или апреле начнётся интеграция поставщиков и процесс отладки.

реклама

Нынешние аппараты iPhone 15 получили смешанные отзывы покупателей. Некоторые полагают, что в них нет значительных инноваций. К тому же наблюдались проблемы с перегревом, а у некоторых корпуса аппаратов успели вздуться. В работе устройств были зафиксированы и другие неполадки, а конкуренция со стороны производителей Android-смартфонов тем временем усиливается. В первую очередь это относится к программному обеспечению. На Android хватает функциональности, которой нет на iOS, а компании предлагают всё более длительную программную поддержку своих смартфонов. В частности, представленные на этой неделе аппараты Pixel 8 будут получать следующую версию Android 7 лет.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Смартфоны iPhone 16 должны стать более инновационными. Там ожидается внешний вид без рамок вокруг экрана и новые материалы, чтобы аппарат стал легче и тоньше. Это же повысит долговечность и удобство захвата. Ожидается применение более тонких печатных плат на основе медной фольги с клейким основанием вместо нынешней гибридной медной подложки. Это также сделает устройство тоньше и приведёт к ряду аппаратных улучшений, пишет Gizmochina.