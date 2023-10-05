Пользователи iPhone 15 Pro в Китае сообщили о серьезном перегреве устройства, который привел к ожогам. Apple признала проблему и выпустила обновление для её решения

Китайские пользователи столкнулись с неожиданной проблемой после приобретения нового iPhone 15 Pro: устройство перегревается настолько сильно, что вызывает ожоги. Согласно местным источникам, ещё до начала продаж эксперты выявили повышенный уровень температуры устройства из-за нового чипа A17 Pro.

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Жалобы на неприятный инцидент посыпались в социальные сети, где пользователи публиковали фото и видео со следами ожогов на руках и ногах, вызванные перегревом смартфона. Один из потребителей выразил свою обеспокоенность, заявив: «Это становится реальностью, когда это случается с тобой».

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В ответ на растущее количество жалоб, Apple признала проблему и уже приняла меры для её устранения, выпустив обновление iOS 17. Это обновление, по словам компании, должно решить проблему перегрева при использовании iPhone 15 Pro.