Она предложит видоизменённые версии прошлых поколений графики

Вчера появлялась новость, согласно которой Samsung скоро может начать самостоятельно заниматься разработкой мобильных графических процессоров, отказавшись от помощи AMD. Теперь инсайдер Revegnus сообщает, что соглашение между Samsung и AMD продолжит действовать.

Даже для компании уровня Samsung разработка графического процессора с нуля является сложной задачей. Обычно производители пользуются разработками компании ARM.

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Кастомный графический процессор производства Samsung может появиться в чипе Exynos 2500. На него возлагаются большие надежды после того, как Exynos 2200 и графический процессор Xclipse 920 в нём на архитектуре AMD RDNA2 разочаровали. Этот чип сумел превзойти Snapdragon 8 Gen 2 по трассировке лучей, но больше ничего интересного не продемонстрировал. Xclipse 940 в составе будущего процессора Exynos 2400 также вряд ли сможет превзойти Adreno 740 в Snapdragon 8 Gen 2. Это будет промежуточное решение, дающее Samsung время на разработку своего нового чипа, пишет wccftech.