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Вчера появлялась новость, согласно которой Samsung скоро может начать самостоятельно заниматься разработкой мобильных графических процессоров, отказавшись от помощи AMD. Теперь инсайдер Revegnus сообщает, что соглашение между Samsung и AMD продолжит действовать.
Даже для компании уровня Samsung разработка графического процессора с нуля является сложной задачей. Обычно производители пользуются разработками компании ARM.
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Кастомный графический процессор производства Samsung может появиться в чипе Exynos 2500. На него возлагаются большие надежды после того, как Exynos 2200 и графический процессор Xclipse 920 в нём на архитектуре AMD RDNA2 разочаровали. Этот чип сумел превзойти Snapdragon 8 Gen 2 по трассировке лучей, но больше ничего интересного не продемонстрировал. Xclipse 940 в составе будущего процессора Exynos 2400 также вряд ли сможет превзойти Adreno 740 в Snapdragon 8 Gen 2. Это будет промежуточное решение, дающее Samsung время на разработку своего нового чипа, пишет wccftech.