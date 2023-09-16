В принципе внешний вид OnePlus Pad похож на ранее уже выпущенный планшет от OnePlus.

Официальный аккаунт OnePlus на платформе "X" опубликовал официальное изображение нового планшета OnePlus Pad Go. Также на изображении красуются две надписи: «Играйте весь день» и «Скоро». Только после опубликования этой информации впервые можно рассмотреть планшет подробно.

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По внешнему виду, спереди он по форме напоминает OnePlus Pad, ранее выпущенный планшет от OnePlus. На задней панели также используется центральная камера, но задняя крышка имеет ребристую поверхность и в некоторых областях возле камеры используется более яркий материал. Сам корпус OnePlus Pad изготовлен из алюминиевого сплава, обработанного на станке с ЧПУ. А ребристая поверхность получена гравировкой под названием «Звездная орбита», получившая название из-за того, что она окружает заднюю камеру круговыми линиями.

Ранее сообщалось, что две новые модели OnePlus, OPD2304 и OPD2305, уже прошли индийскую сертификацию BIS, а модель OPD2304 также появилась на форуме OnePlus с названием, отображаемым как «OnePlus Pad Go». При этом наименования OPD2304 и OPD2305 могут соответствовать для Wi-Fi и сотовой версий соответственно. OnePlus планирует провести в январе 2024 года конференцию по запуску новых продуктов, чтобы представить OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Pad Go и новые наушники.