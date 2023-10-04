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Компания Samsung анонсировала долгожданные устройства серии Fan Edition, среди которых есть планшеты Galaxy Tab S9 FE. Они представлены всего через пару месяцев после релиза премиальных моделей Galaxy Tab S9 и доступны более широкому кругу покупателей.
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Новые модели похожи на полноценные флагманы и сделаны из переработанного алюминия. Стандартный планшет Tab S9 FE обладает экраном LCD 10,9 дюйма, S9 FE Plus получил дисплей размером 12,4 дюйма с частотой 90 Гц. В обоих случаях предлагается защита от воды и пыли IP68.
Внутри находится процессор среднего уровня Samsung Exynos 1380. Его не назовёшь плохим, но он не дотягивает до уровня Snapdragon 8 Gen 2. Объём оперативной памяти у этих планшетов достигает 8 ГБ и 12 ГБ соответственно, чего по современным меркам должно быть достаточно.
Спереди находится сверхширокоугольная камера 12 Мп, задняя камера имеет разрешение 8 Мп. На более крупной модели сзади есть дополнительная сверхширокоугольная камера 8 Мп.
Ёмкость батарей составляет 8000 мАч и 10090 мАч соответственно. Модель Plus должна работать 20 часов при просмотре видео и поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, заявляет Samsung.
На планшетах установлена система Android 13 с оболочкой One UI 5. Android будет обновляться 4 года и 5 лет получать патчи безопасности. В комплекте поставки есть стилус S Pen.
Продажи обоих планшетов начнутся 10 октября по цене от $449. Они выпускаются в сером, лавандовом, серебристом и мятном цветах. Меньшая модель будет иметь версию с поддержкой 5G, тогда как Plus производят только с Wi-Fi, пишет Androidcentral.