Флагманские характеристики по цене на уровень ниже

Компания Samsung анонсировала долгожданные устройства серии Fan Edition, среди которых есть планшеты Galaxy Tab S9 FE. Они представлены всего через пару месяцев после релиза премиальных моделей Galaxy Tab S9 и доступны более широкому кругу покупателей.

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Новые модели похожи на полноценные флагманы и сделаны из переработанного алюминия. Стандартный планшет Tab S9 FE обладает экраном LCD 10,9 дюйма, S9 FE Plus получил дисплей размером 12,4 дюйма с частотой 90 Гц. В обоих случаях предлагается защита от воды и пыли IP68.

Внутри находится процессор среднего уровня Samsung Exynos 1380. Его не назовёшь плохим, но он не дотягивает до уровня Snapdragon 8 Gen 2. Объём оперативной памяти у этих планшетов достигает 8 ГБ и 12 ГБ соответственно, чего по современным меркам должно быть достаточно.

Спереди находится сверхширокоугольная камера 12 Мп, задняя камера имеет разрешение 8 Мп. На более крупной модели сзади есть дополнительная сверхширокоугольная камера 8 Мп.

Ёмкость батарей составляет 8000 мАч и 10090 мАч соответственно. Модель Plus должна работать 20 часов при просмотре видео и поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, заявляет Samsung.

На планшетах установлена система Android 13 с оболочкой One UI 5. Android будет обновляться 4 года и 5 лет получать патчи безопасности. В комплекте поставки есть стилус S Pen.

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Продажи обоих планшетов начнутся 10 октября по цене от $449. Они выпускаются в сером, лавандовом, серебристом и мятном цветах. Меньшая модель будет иметь версию с поддержкой 5G, тогда как Plus производят только с Wi-Fi, пишет Androidcentral.