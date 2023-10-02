По данным The Korea Economic Daily, корейская компания ведет переговоры с крупными издательствами и разработчиками игр. На запуске сервиса в Samsung хотят дать своим пользователям «известные игры». Услуга будет бесплатной, однако за доступ к играм придется заплатить.

Корпорация Samsung объявила о запуске нового облачного игрового сервиса. Данные подробности стали известны от журналистов сайта The Korea Economic Daily. Сервис предназначается для владельцев устройств из серии Galaxy.

Согласно исследованиям, 9 из 10 человек, увидевших рекламу игры, выражали к ней интерес, но отказывались скачивать, потому что это сопровождалось определенными трудностями. Если же сделать доступ к проектам в реальном времени, то это пойдет на пользу разработчикам мобильных приложений. Люди начнут охотнее и больше играть.

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Как утверждают представители СМИ, корейская корпорация уже приступила к ведению переговоров с крупнейшими издательствами и студиями, занимающимися разработкой игр. Для запуска Samsung решила выбрать наиболее популярные и известные тайтлы. Сама платформа является бесплатной, но вот доступ к играм, соответственно, будет платным.

В корпорации заранее идут навстречу своим партнерам. «Самсунг» предлагает издателям и разработчикам более низкие комиссии, нежели в известных магазинах приложений. В них студиям приходится отдавать почти треть от своего заработка.

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Анонс облачного сервиса состоится через несколько дней. Уже сейчас его тестируют.