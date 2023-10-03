Спрос восстанавливается не так быстро.

С середины июня, как сообщает Bloomberg, тайваньская компания TSMC потеряла $72 млрд своей капитализации, установив своего рода антирекорд среди азиатских эмитентов. Формально акции компании за этот период подешевели на 10%, отображая неуверенность инвесторов в скором восстановлении спроса на услуги компании. Что характерно, перед этим с октября прошлого года по июнь нынешнего курс акций TSMC вырос на 60%, поскольку многие инвесторы впали в эйфорию на фоне бума технологий искусственного интеллекта.

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Источник изображения: TSMC

Руководству TSMC в прошлом полугодии пришлось пояснять, что высокий спрос на компоненты для систем ИИ пока не может перевесить негативных последствий снижения спроса на компоненты для ПК и смартфонов. Аналитики JPMorgan & Chase вообще считают, что в этой сфере спрос начнёт расти только во второй половине следующего года, и компанию указанным двум сегментам составит та часть серверного, которая от систем искусственного интеллекта не зависит.

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Официальный прогноз TSMC гласит, что в этом году компания сократит свои капитальные расходы до $32 млрд, а сторонние аналитики вообще упоминают сумму около $30 млрд. По мнению экспертов Goldman Sachs, доминирование ситуации с наличием складских излишков вынудит TSMC даже по итогам следующего года ограничиться капитальными расходами в сумме $25 млрд. Аналитики JPMorgan & Chase считают, что экспансия новейшего 3-нм техпроцесса будет идти медленнее, чем ожидалось, а свои 3-нм изделия компании типа NVIDIA, AMD и Qualcomm начнут получать от TSMC не ранее 2025 года. Коррекция запасов продукции в отдельных сегментах рынка продолжится до второго квартала 2024 года, как предполагают представители Mizuho Securities Asia.