Быстрые накопители стоимостью $100 и $150

Компания Seagate является известным производителем твердотельных накопителей, в том числе для игровых консолей. Среди прочих моделей она предлагает накопители и для консолей Sony PlayStation. Ещё среди её продуктов есть SSD и внешние жёсткие диски для приставок Microsoft Xbox, карты расширения для Xbox Series X и S.

Во вторник Seagate предложила свои первые внутренние твердотельные накопители для игровых консолей. Это модель Seagate Game Drive PS5 NVMe под последнее поколение PlayStation. Здесь производитель обещает скорость последовательного чтения данных до 7300 МБ/с благодаря использованию интерфейса PCIe Gen4. Накопитель работает с контроллером E18 и использует чипы памяти 3D TLC NAND для обеспечения высокой скорости передачи данных и надёжности их хранения.

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За счёт небольшого радиатора накопитель предлагает ещё более высокую производительность в играх и не перегревается при этом. На эти накопители можно будет устанавливать игры.

Seagate обещает продолжительный срок службы накопителей. Сюда можно записать 2550 ТБ, на всякий случай не даётся гарантии на 5 лет.

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Версия накопителя объёмом 1 ТБ стоит $100, вариант 2 ТБ предлагается за $150. Недавно Sony представила программное обновление для PlayStation 5, в котором дала возможность устанавливать накопители объёмом 8 ТБ вместо прежнего максимального значения 4 ТБ, пишет Neowin.