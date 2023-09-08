Для масштабной AAA-игры 2023 года необходим SSD.

Компания Seagate выпустила "игровой" накопитель для пользователей Xbox Series. Этот накопитель сделан в стиле Starfield специально для "фанатов" Starfield. Еще подсветка есть и емкость на 5ТБ, которой хватит на все 40 старфилдов. Но, вы вряд-ли будете играть с этого накопителя в саму Starfield, поскольку есть большой нюанс.

реклама

Так, накопитель был представлен еще в июне текущего года и пойдет в продажу в сентябре. Накопитель для Xbos Series был специально украшен уникальным оформлением в стиле Starfield, игры, которую на момент анонса ждали многие и ожидали от нее лишь позитивных эмоций. Дизайн действительно красивый, а дополнительно накопитель украсили RGB-подсветкой, которую можно настроить по своему вкусу.

Плюс ко всему накопитель обладает емкостью в 5ТБ, чего хватит на все современные игры на годы вперед. Забить его будет еще той проблемой, даже учитывая нынешние аппетиты AAA-проектов, занимающих сотню и больше гигабайт свободного места.

Seagate обещала, что покупатели смогут брать этот накопитель с собой из-за его легкой конструкции. Плюс он еще и легко подключается через высокоскоростной порт USB 3.2 Gen 1. По заверению создателей этот накопитель можно взять в любое место и за две минуты подключить его, дабы поиграть на своей консоли в новинку.

И действительно, диск визуально приятный. Но есть один большой нюанс... Диск с оформлением Starfield ориентированный на фанатов Starfield вряд-ли сможет помочь им запустить саму игру, поскольку игроки будут весьма разочарованы симулятором загрузок. Дело в том, что Starfield буквально состоит из загрузочного экрана: улетел с планеты? Загрузка. Перелетел в другую систему? Загрузка. Перешел в новый район планеты? Загрузка. Зашел в дверь? Удивительно, но снова загрузка!

И, без SSD это превращается в настоящую пытку для покупателей. Вы больше потратите времени на то, дабы смотреть на экран загрузки, чем на саму игру и сюжет. Если с SSD процесс загрузки занимает пару секунд, то на обычном накопителе, как представила Seagate, понадобится ждать до 20 и даже 30 секунд... Хотите? Не думаю.

Конечно, есть игры, которые не требуют SSD и их можно запустить на Xbox Series X|S. Однако устройство оформленное под Starfield не подходит для Starfield. Максимум, как можно использовать накопитель — посмотреть на него, как на коллекционную вещь фаната Starfield, если таковые имеются.