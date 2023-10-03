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Google может работать над складным смартфоном Comet
На одном складном смартфоне Google не остановится

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Совсем немного времени прошло с момента появления первого складного смартфона компании Google под названием Pixel Fold. Теперь появляется информация, что Google уже работает над новым устройством похожего типа. Рассмотрев код приложения Google Pixel Buds, в нём обнаружили устройство под кодовым именем Comet.

Это название не похоже на кодовые имена других смартфон в Google Pixel. Pixel Fold поначалу имел кодовое имя Passport, потом его поменяли на Felix, сменив процессор на Tensor G2.

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Смартфоны серии Pixel 9 могут иметь кодовые имена Komodo и Caiman, а Pixel 8 назывались Shiba и Husky. Однако, в коде нашли связь Comet и Pixel Fold, а также слово fold, что означает «складной».

Аппарат первого поколения был представлен в мае, поэтому для релиза следующего смартфона ещё рано. Быть может, это аппарат-раскладушка, о котором в своё время ходили слухи. Пока же в среду Google анонсирует смартфоны Pixel 8 и второе поколение своих умных часов, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #google
Источник: gizmochina.com
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