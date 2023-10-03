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Pixel 8 Pro на процессоре Tensor G3 показал хорошие результаты в тестах
При этом конкурентам он всё равно уступает

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Линейка процессоров Google Tensor в плане вычислительной мощи всегда уступала своим противникам, поэтому ожидания от процессора Tensor G3 были не слишком высокими. Теперь появились сведения о тестировании этого чипа в бенчмарке Geekbench 6. Там проверили смартфон Pixel 8 Pro, который будет анонсирован в среду. Результат превзошёл ожидания, чему может способствовать продвинутый техпроцесс компании Samsung. Благодаря ему процессор нагревается меньше, чем мог бы.

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Результаты одноядерного и многоядерного тестирования составили 1760 и 4442 баллов соответственно. Эти значения не позволяют добраться до уровня производительности Snapdragon 8 Gen 2, а отставание от выходящего скоро процессора Snapdragon 8 Gen 3 будет ещё значительнее.

Tensor G3 обладает 9-ядерным центральным процессором. Одно дополнительное ядро могло поспособствовать повышению многоядерной производительности. Рассматриваемый аппарат имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает на Android 14. Появление финального варианта этой системы также запланировано на среду.

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В следующем году от процессоров Google тоже можно не ждать значительного прироста производительности. Компания продолжит работать над чипом Tensor G4, смартфоны Pixel 9 и Pixel 9 Pro принесут небольшие обновления по сравнению с аппаратами нынешнего года. В 2025 году Google может проявить себя лучше, поскольку её процессоры начнёт выпускать компания TSMC. К тому же Google применит собственные вычислительные ядра вместо разработок компании ARM, пишет wccftech.

#процессоры #google #tensor
Источник: wccftech.com
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