Похоже, Google делает большую ставку на расширенные функции искусственного интеллекта в Pixel 8

Если вы помните летнюю выставку Google IO, то наверняка знаете, что искусственный интеллект - это самое популярное слово в Google. На мероприятии, где, помимо прочих устройств, был представлен смартфон Google Pixel Fold, это слово было использовано более 140 раз.

Эта тема будет продолжена в Google Pixel 8. Это устройство, которое должно стать новым флагманским Android-телефоном бренда, будет представлено в конце этой недели на торжественном мероприятии.

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91mobiles

Утечка рекламного ролика телефона показала целый ряд его особенностей. В традициях Google Pixel эти функции, судя по всему, в значительной степени основаны на искусственном интеллекте. В самом деле, рекламный ролик звучит так: "Разработано Google, а искусственный интеллект управляется вами".

Видеоролик предоставлен нам информатором Камилой Войцеховской (Kamila Wojciechowska) через сайт 91Mobiles. Это позволяет с большой долей вероятности утверждать, что Войцеховска имеет отличную репутацию в области ранних утечек, особенно касающихся устройств Google.

Итак, какие же функции мы ожидаем увидеть в новых телефонах? Прежде всего, много внимания уделяется характеристикам камеры. В частности, речь идет о таких функциях, как Video Boost, Super Res Zoom и Astrophotography. Мы также получим хорошее представление о новом редакторе Magic Editor, а в варианте Pro будет показано более глубокое управление камерой Pro, позволяющее работать с камерой как с DSLR.

Видеосъемка даже получила несколько дополнительных возможностей. В частности, улучшена работа в условиях недостаточной освещенности, а также имеется функция Audio Eraser, позволяющая сфокусироваться на нужном звуке и свести к минимуму отвлекающий фоновый шум.

Впрочем, такой уровень качества камеры не должен удивлять. Текущее поколение Google Pixel 7 Pro - один из лучших телефонов на рынке с точки зрения камеры, использующий искусственный интеллект для создания ярких снимков.

91mobiles

Камера - это не все, что получает поддержку ИИ. Далее в рекламе демонстрируются чипы Tensor G3 и Titan M2, установленные в устройстве. Процессоры Google всегда разрабатывались с учетом особенностей искусственного интеллекта, и эти процессоры, похоже, не будут отличаться от других.

Это позволяет реализовать такие функции, как отсев звонков и сводки веб-страниц. Обе эти функции очень удобны и должны сделать жизнь с устройством Pixel еще проще.

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Это захватывающая перспектива для новой линейки. Нравится нам это или нет, но искусственный интеллект не стоит на месте, и Google, похоже, находится в первых рядах тех, кто использует его на благо пользователя. Более подробная информация об этих устройствах станет известна после их презентации уже в конце этой недели.