Один из первых аппаратов на процессоре Snapdragon 8 Gen 3

Скоро будет представлен мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 3, а одним из первых смартфонов на нём должен стать Xiaomi 14 Pro. Согласно информации одного источника из Индии, здесь будет применяться экран Micro Quad Curved 2K C8 размером 6,7 дюйма с динамической частотой обновления LTPO 1–120 Гц. Поверх экрана установлено стекло Gorilla Glass Victus 2, а ширина рамок вокруг всего 1 мм.

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Яркость экрана достигает 3000 нит, он поддерживает HDR 10+, Full Link Dolby Vision и Pro Color Tuning, ШИМ-регулирование яркости на частоте более 2 кГц. Объём оперативной памяти LPDDR5x будет достигать 24 ГБ, объём хранилища UFS 4.0 до 1 ТБ. Ёмкость батареи составит 4860 мАч, а мощность зарядки 120 Вт.

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Устройство выйдет на Android 14 с оболочкой MIUI 15. Ожидается поддержка спутниковой связи. Среди задних камер будет сенсор IMX989 50 Мп с оптической стабилизацией и переменной апертурой. Рядом находятся сверхширокоугольная камера 50 Мп и телемакрокамера, пишет Gizmochina.