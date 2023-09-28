На данный момент это самый полный список актуальных смартфонов Xiaomi

Когда первые смартфоны только появились на рынке, существовали основные критерии, определяющие ценность того или иного аппарата. Например, это могла быть чистая производительность, количество оперативной памяти и качество камеры. Сегодня, когда процессоры даже в самых бюджетных телефонах имеют большой запас, а большая часть гаджетов может предложить 6-8 Гб ОЗУ, то все ранее актуальные критерии оценивания можно считать устаревшими. Отметим, что камеры на самом продвинутом флагмане стоимостью 1500 долларов действительно лучше, чем на бюджетнике за 150 долларов, вот только в дневное время различия не так заметны, поэтому большая часть накрутки – это обычный маркетинг.

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Именно поэтому стоит в первую очередь думать о техническом обслуживании. И дело даже не в получении новых функций, которые в последние годы и вовсе не могут считаться новыми, ведь есть куда более важные вещи. Представьте себе, что вы решили купить новый смартфон. Поскольку вам давно хотелось побаловать себя флагманом, то вы с радостью покупаетесь на сильно подешевевший Xiaomi Mi 11, решительно не понимая, что аппарат уже не может считаться актуальным. Второй пример – вы отправились на вторичный рынок, где нашли бывший в употреблении iPhone 12, который вышел в том же году, что и указанный выше китайский аппарат. И вот здесь и нужно смотреть на сроки официальной поддержки со стороны производителя. Так, Apple даёт вам 5 лет выхода обновлений, тогда как Mi 11 уже находится на грани окончания официальной технической поддержки.

Такая логика распространяется и на другие телефоны, которые вы хотите купить. Эксперты отмечают, что крайне важно, чтобы смартфон получал обновления безопасности. Это защищает вас от взлома во время подключения к общественной беспроводной сети, а также позволяет устранять все накопившиеся ошибки в операционной системе. Так сложилось, что Xiaomi флагманам выдаёт всего 3 года поддержки, тогда как бюджетные аппараты и вовсе считаются актуальными всего год. Всё это не значит, что вам следует выбрасывать ваш телефон после истечения срока выхода обновлений. Давайте снова к примерам. Так, вы отправились в магазин, где выбрали новый Redmi Note 12 Pro. Аппарат сбалансирован и имеет выгодную стоимость. Срок поддержки у него максимальный, тогда как серия Redmi Note 10, которую ещё можно встретить на прилавках, уже не считается актуальной.

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Если вы купили новый мобильник сегодня, то сможете ещё как минимум год после истечения официальной поддержки чувствовать себя в относительной безопасности, ну а владельцам Redmi Note 10 стоит задуматься о бесперспективности экономии. По данным инсайдеров, уже вскоре состоится релиз прошивки MIUI 15 от Xiaomi. В качестве основы ляжет новая операционная система Android 14, а всего 111 аппаратов претендуют на звание актуального. Как минимум половина – это китайские клоны, которых вы никогда не увидите в российской рознице, но в данном случае это не так важно. Если вы покупаете смартфон, обязательно поищите его в нашем списке. Перечень не претендует на законченность, поскольку будет дополняться в будущем. Инсайдеры подчёркивают, что это самый полный список, ну а если вы нашли в рознице или на вторичном рынке выгодный аппарат Xiaomi, убедитесь в том, что он будет хотя бы год получать официальные обновления.