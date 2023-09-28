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Bublik1
Инсайдеры назвали 111 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 15 на Android 14
На данный момент это самый полный список актуальных смартфонов Xiaomi

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Когда первые смартфоны только появились на рынке, существовали основные критерии, определяющие ценность того или иного аппарата. Например, это могла быть чистая производительность, количество оперативной памяти и качество камеры. Сегодня, когда процессоры даже в самых бюджетных телефонах имеют большой запас, а большая часть гаджетов может предложить 6-8 Гб ОЗУ, то все ранее актуальные критерии оценивания можно считать устаревшими. Отметим, что камеры на самом продвинутом флагмане стоимостью 1500 долларов действительно лучше, чем на бюджетнике за 150 долларов, вот только в дневное время различия не так заметны, поэтому большая часть накрутки – это обычный маркетинг. 

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Именно поэтому стоит в первую очередь думать о техническом обслуживании. И дело даже не в получении новых функций, которые в последние годы и вовсе не могут считаться новыми, ведь есть куда более важные вещи. Представьте себе, что вы решили купить новый смартфон. Поскольку вам давно хотелось побаловать себя флагманом, то вы с радостью покупаетесь на сильно подешевевший Xiaomi Mi 11, решительно не понимая, что аппарат уже не может считаться актуальным. Второй пример – вы отправились на вторичный рынок, где нашли бывший в употреблении iPhone 12, который вышел в том же году, что и указанный выше китайский аппарат. И вот здесь и нужно смотреть на сроки официальной поддержки со стороны производителя. Так, Apple даёт вам 5 лет выхода обновлений, тогда как Mi 11 уже находится на грани окончания официальной технической поддержки. 

Такая логика распространяется и на другие телефоны, которые вы хотите купить. Эксперты отмечают, что крайне важно, чтобы смартфон получал обновления безопасности. Это защищает вас от взлома во время подключения к общественной беспроводной сети, а также позволяет устранять все накопившиеся ошибки в операционной системе. Так сложилось, что Xiaomi флагманам выдаёт всего 3 года поддержки, тогда как бюджетные аппараты и вовсе считаются актуальными всего год. Всё это не значит, что вам следует выбрасывать ваш телефон после истечения срока выхода обновлений. Давайте снова к примерам. Так, вы отправились в магазин, где выбрали новый Redmi Note 12 Pro. Аппарат сбалансирован и имеет выгодную стоимость. Срок поддержки у него максимальный, тогда как серия Redmi Note 10, которую ещё можно встретить на прилавках, уже не считается актуальной. 

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Если вы купили новый мобильник сегодня, то сможете ещё как минимум год после истечения официальной поддержки чувствовать себя в относительной безопасности, ну а владельцам Redmi Note 10 стоит задуматься о бесперспективности экономии. По данным инсайдеров, уже вскоре состоится релиз прошивки MIUI 15 от Xiaomi. В качестве основы ляжет новая операционная система Android 14, а всего 111 аппаратов претендуют на звание актуального. Как минимум половина – это китайские клоны, которых вы никогда не увидите в российской рознице, но в данном случае это не так важно. Если вы покупаете смартфон, обязательно поищите его в нашем списке. Перечень не претендует на законченность, поскольку будет дополняться в будущем. Инсайдеры подчёркивают, что это самый полный список, ну а если вы нашли в рознице или на вторичном рынке выгодный аппарат Xiaomi, убедитесь в том, что он будет хотя бы год получать официальные обновления. 

  1. Redmi K40 Gaming
  2. Redmi Note 12 Pro 4G
  3. Xiaomi Mi 11 Pro
  4. Redmi Note 11 Pro
  5. Redmi Note 11 SE
  6. Xiaomi Mi Pad Max 14
  7. Redmi K40 Pro
  8. POCO M4 5G
  9. POCO F4 GT
  10. Xiaomi Mi 11 Lite NE
  11. POCO M5s
  12. POCO X5 5G
  13. Xiaomi Civi 2
  14. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  15. Xiaomi Mi Pad 6 Pro
  16. Redmi Note 12 Pro Explorer
  17. Pad 5 Pro 12.4
  18. Xiaomi Mi 12S
  19. Redmi Note 11
  20. Xiaomi Pad 5
  21. Redmi Note 12S
  22. Redmi Note 10 Pro 5G
  23. Redmi 12C
  24. Redmi K50
  25. Redmi Note 10 5G
  26. Redmi Note 10S
  27. Redmi Note 12R Pro
  28. Xiaomi Mi 12S Ultra
  29. Redmi K40 Pro Plus
  30. Redmi K50 Gaming
  31. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  32. Xiaomi Mi Pad 6
  33. Xiaomi Mi 11i
  34. Xiaomi Mi 11 LE
  35. Redmi K50i
  36. Xiaomi Mi MIX 4
  37. Xiaomi Mi 12T
  38. POCO X5 Pro 5G
  39. Xiaomi Mi 12 Lite
  40. Redmi Note 11S 5G
  41. Redmi Note 11 Pro 5G
  42. Redmi Note 11R
  43. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
  44. Xiaomi Mi 11X Pro
  45. M4 Pro 5G
  46. Redmi Note 11 Pro Plus
  47. Xiaomi Mi MIX FOLD
  48. POCO M4 Pro
  49. Xiaomi Civi
  50. Xiaomi Mi 11 LE
  51. Redmi Note 12 Pro Speed
  52. Redmi Pad SE
  53. Xiaomi Mi 13 Pro
  54. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  55. POCO M5
  56. Xiaomi Mi 12T Pro
  57. Xiaomi Mi 13T Pro
  58. Xiaomi Mi 12 Pro
  59. POCO F3
  60. Redmi 5G
  61. Xiaomi Mi 13 Lite
  62. POCO F4
  63. Redmi K60 Pro
  64. POCO C55
  65. Xiaomi Mi 12
  66. Redmi K50 Ultra
  67. Redmi K60
  68. Redmi Note 11T Pro Plus
  69. Redmi K40
  70. Redmi 11 Prime
  71. Xiaomi Mi 11T
  72. Xiaomi Mi 11 Pro
  73. Redmi Pad
  74. Xiaomi Mi 11
  75. Redmi Note 11T Pro
  76. POCO X4 GT
  77. POCO F3 GT
  78. Xiaomi Civi 3
  79. POCO F5
  80. Redmi Note 12 Pro Plus
  81. Redmi Note 12R
  82. Xiaomi Mi MIX FOLD 3
  83. Redmi Note 12
  84. Redmi K40S
  85. Redmi Note 12 Turbo
  86. Redmi K60 Ultra
  87. POCO X4 Pro 5G
  88. Xiaomi Mi MIX FOLD 2
  89. Redmi Note 11 4G
  90. Redmi Note 10 Pro
  91. Xiaomi Mi 11 Ultra
  92. Redmi Note 11E
  93. Xiaomi Mi 11i
  94. Xiaomi Mi 11X
  95. Xiaomi Mi 11 Hypercharge
  96. POCO F5 Pro
  97. Redmi Note 11T
  98. Redmi K50i Pro
  99. Redmi 12
  100. Xiaomi Mi 13 Ultra
  101. Redmi Note 12 5G
  102. Xiaomi Civi 1S
  103. Xiaomi Mi 12S Pro
  104. Redmi K60e
  105. POCO M6 Pro
  106. Xiaomi Mi 12X
  107. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  108. Redmi K50 Pro
  109. Xiaomi Mi 13
  110. Xiaomi Mi 11T Pro
  111. Redmi Note 12 Pro
#xiaomi #прошивки #android 14 #miui 15
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