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Когда первые смартфоны только появились на рынке, существовали основные критерии, определяющие ценность того или иного аппарата. Например, это могла быть чистая производительность, количество оперативной памяти и качество камеры. Сегодня, когда процессоры даже в самых бюджетных телефонах имеют большой запас, а большая часть гаджетов может предложить 6-8 Гб ОЗУ, то все ранее актуальные критерии оценивания можно считать устаревшими. Отметим, что камеры на самом продвинутом флагмане стоимостью 1500 долларов действительно лучше, чем на бюджетнике за 150 долларов, вот только в дневное время различия не так заметны, поэтому большая часть накрутки – это обычный маркетинг.
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Именно поэтому стоит в первую очередь думать о техническом обслуживании. И дело даже не в получении новых функций, которые в последние годы и вовсе не могут считаться новыми, ведь есть куда более важные вещи. Представьте себе, что вы решили купить новый смартфон. Поскольку вам давно хотелось побаловать себя флагманом, то вы с радостью покупаетесь на сильно подешевевший Xiaomi Mi 11, решительно не понимая, что аппарат уже не может считаться актуальным. Второй пример – вы отправились на вторичный рынок, где нашли бывший в употреблении iPhone 12, который вышел в том же году, что и указанный выше китайский аппарат. И вот здесь и нужно смотреть на сроки официальной поддержки со стороны производителя. Так, Apple даёт вам 5 лет выхода обновлений, тогда как Mi 11 уже находится на грани окончания официальной технической поддержки.
Такая логика распространяется и на другие телефоны, которые вы хотите купить. Эксперты отмечают, что крайне важно, чтобы смартфон получал обновления безопасности. Это защищает вас от взлома во время подключения к общественной беспроводной сети, а также позволяет устранять все накопившиеся ошибки в операционной системе. Так сложилось, что Xiaomi флагманам выдаёт всего 3 года поддержки, тогда как бюджетные аппараты и вовсе считаются актуальными всего год. Всё это не значит, что вам следует выбрасывать ваш телефон после истечения срока выхода обновлений. Давайте снова к примерам. Так, вы отправились в магазин, где выбрали новый Redmi Note 12 Pro. Аппарат сбалансирован и имеет выгодную стоимость. Срок поддержки у него максимальный, тогда как серия Redmi Note 10, которую ещё можно встретить на прилавках, уже не считается актуальной.
Если вы купили новый мобильник сегодня, то сможете ещё как минимум год после истечения официальной поддержки чувствовать себя в относительной безопасности, ну а владельцам Redmi Note 10 стоит задуматься о бесперспективности экономии. По данным инсайдеров, уже вскоре состоится релиз прошивки MIUI 15 от Xiaomi. В качестве основы ляжет новая операционная система Android 14, а всего 111 аппаратов претендуют на звание актуального. Как минимум половина – это китайские клоны, которых вы никогда не увидите в российской рознице, но в данном случае это не так важно. Если вы покупаете смартфон, обязательно поищите его в нашем списке. Перечень не претендует на законченность, поскольку будет дополняться в будущем. Инсайдеры подчёркивают, что это самый полный список, ну а если вы нашли в рознице или на вторичном рынке выгодный аппарат Xiaomi, убедитесь в том, что он будет хотя бы год получать официальные обновления.
- Redmi K40 Gaming
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11 SE
- Xiaomi Mi Pad Max 14
- Redmi K40 Pro
- POCO M4 5G
- POCO F4 GT
- Xiaomi Mi 11 Lite NE
- POCO M5s
- POCO X5 5G
- Xiaomi Civi 2
- Redmi Note 11 Pro Plus 5G
- Xiaomi Mi Pad 6 Pro
- Redmi Note 12 Pro Explorer
- Pad 5 Pro 12.4
- Xiaomi Mi 12S
- Redmi Note 11
- Xiaomi Pad 5
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi 12C
- Redmi K50
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 12R Pro
- Xiaomi Mi 12S Ultra
- Redmi K40 Pro Plus
- Redmi K50 Gaming
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G
- Xiaomi Mi Pad 6
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 LE
- Redmi K50i
- Xiaomi Mi MIX 4
- Xiaomi Mi 12T
- POCO X5 Pro 5G
- Xiaomi Mi 12 Lite
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11R
- Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi Mi 11X Pro
- M4 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro Plus
- Xiaomi Mi MIX FOLD
- POCO M4 Pro
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Mi 11 LE
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Pad SE
- Xiaomi Mi 13 Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- POCO M5
- Xiaomi Mi 12T Pro
- Xiaomi Mi 13T Pro
- Xiaomi Mi 12 Pro
- POCO F3
- Redmi 5G
- Xiaomi Mi 13 Lite
- POCO F4
- Redmi K60 Pro
- POCO C55
- Xiaomi Mi 12
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi Note 11T Pro Plus
- Redmi K40
- Redmi 11 Prime
- Xiaomi Mi 11T
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Redmi Pad
- Xiaomi Mi 11
- Redmi Note 11T Pro
- POCO X4 GT
- POCO F3 GT
- Xiaomi Civi 3
- POCO F5
- Redmi Note 12 Pro Plus
- Redmi Note 12R
- Xiaomi Mi MIX FOLD 3
- Redmi Note 12
- Redmi K40S
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi K60 Ultra
- POCO X4 Pro 5G
- Xiaomi Mi MIX FOLD 2
- Redmi Note 11 4G
- Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Redmi Note 11E
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11 Hypercharge
- POCO F5 Pro
- Redmi Note 11T
- Redmi K50i Pro
- Redmi 12
- Xiaomi Mi 13 Ultra
- Redmi Note 12 5G
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Mi 12S Pro
- Redmi K60e
- POCO M6 Pro
- Xiaomi Mi 12X
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Redmi K50 Pro
- Xiaomi Mi 13
- Xiaomi Mi 11T Pro
- Redmi Note 12 Pro