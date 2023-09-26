А кто сказал, что запланированное устаревание с целью покупки новинки — это конспирология?

Для пользователей, которым за глаза хватает вычислительной мощности стареньких смартфонов, настают всё более неприятные времена: создатели различных приложений отказываются внедрять в них поддержку мобильных операционных систем Android и iOS десятилетней давности, а это значит, что рано или поздно обновить свою «звонилку» всё-таки придётся. И сегодня для значительной части людей этот вариант вплотную приблизился к «рано». Как стало известно из обновлённой публикации на сайте мессенджера WhatsApp, с 24 октября этого года приложение будет поддерживаться только на ОС Android не древнее версии 5.0, выпущенной в 2014 году.

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Учитывая, что многие используют звонки по WhatsApp как альтернативу обычным звонкам по GSM-сети, данное изменение подстегнёт волну обновлений мобильного аппаратного обеспечения.

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Была ли в этом какая бы то ни было объективная необходимость? Скорее, нет, чем да, но очевидно, что поддержка в клиенте WhatsApp различных разновидностей операционных систем влетает компании Meta (признана в России экстремистской организации и запрещена. Разрешён только, собственно, мессенджер WhatsApp — по причине его широкого распространения в РФ) в копеечку. А копеечка, как известно, рублик бережёт.