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Cooler Master предлагает купить компьютер в кроссовке
Sneaker Gaming PC обойдётся в $3799

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Известная в мире игровых компьютеров и аксессуаров компания Cooler Master представила игровой компьютер Sneaker X. Его отличительной чертой является необычный внешний вид в форме обуви. Первоначально этот компьютер анонсировали год назад в честь тридцатилетия компании, а теперь его можно купить в магазине Amazon.

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В этом устройстве сочетается функциональность и стиль с ярким красно-белым дизайном. Этот компьютер относится к формату mini ITX.

Работает устройство на процессоре Intel i7-13700K с видеокартами Nvidia RTX 4070/Ti. Объём оперативной памяти DDR5 составляет 32 ГБ, твердотельный накопитель NVMe имеет вместимость 2 ТБ.

Эффективное охлаждение должны обеспечить боковые панели с отверстиями и вентилятор на вдув со светодиодной подсветкой. Вырезы есть сверху, спереди и сзади, чтобы можно было видеть компоненты внутри компьютера. Так можно разглядеть блок питания память и материнскую плату. Разработчики применили двухкамерное расположение компонентов. Материнская плата, процессор, память и слоты M.2 находится в одном отсеке, а в другом располагается видеокарта для лучшего охлаждения.

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Установлен блок питания SFX мощностью 800 Вт и система жидкостного охлаждения 360 мм в нижней части корпуса. Предлагаются две версии компьютера: с видеокартами RTX 4070 и RTX 4070 Ti. Первая стоит $3500, вторая $3800, пишет Gizmochina.

#компьютеры #cooler master
Источник: gizmochina.com
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