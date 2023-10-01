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Смартфон Huawei Nova 11 SE с экраном OLED появится в октябре
Устройство с 8 ГБ памяти и без 5G

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Согласно последней информации, компания Huawei у себя на родине готовится представить аппараты Nova 12 и Nova 12 Pro на процессорах Kirin 830 и Kirin 9000s. Их появления ждут в ноябре, а в нынешнем месяце должен состояться анонс модели Nova 11 SE. Её описание появилось в базе данных платформы сертификации TENAA вместе с изображениями.

Смартфон обладает панелью OLED размером 6,67 дюйма с разрешением 1080 x 2400 и поддержкой 10-битного цвета. Неизвестный процессор работает на тактовой частоте 2,4 ГГц и не поддерживает сетей 5G. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ.

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Установлена операционная система Harmony OS 4.0. Будут предлагаться версии с объёмом хранилища 128 ГБ и 256 ГБ. Ёмкость батареи составит 4400 мАч, мощность зарядки 66 Вт.

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Спереди находится камера с разрешением 16 Мп, сзади основная камера 108 Мп, а также камеры 8 Мп и 2 Мп. Этот аппарат придёт на смену Nova 10 SE, который в своё время появился по рекомендованной розничной цене 1599 юаней. Примерно столько же должен стоить новый смартфон, пишет Gizmochina.

#смартфоны #huawei
Источник: gizmochina.com
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