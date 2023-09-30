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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Специалисты Huawei по сделкам с закупкой материалов работают в Сингапуре и Гонконге
Это помогает не только обходить санкции, но и повысить стабильность закупок сырья.

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Вскрытие нашумевшего флагманского смартфона Huawei Mate 60 Pro показало, что китайская компания почти 90% комплектующих для его производства получает от китайских поставщиков. Впрочем, даже с учётом действующих в отношении Huawei Technologies беспрецедентных зарубежных санкций, она всё равно умудряется устанавливать в свои новые смартфоны память тех марок, которые с ней давно не сотрудничают. Как сообщает Reuters, частично решить проблему с доступом к необходимым материалам и компонентам Huawei помогает команда специалистов по закупкам, которые работают на территории Сингапура.

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Источник изображения: Reuters

Этот город-государство является крупным финансовым центром в Азии, поэтому многие сделки на мировом рынке заключаются именно в Сингапуре. Агентству Reuters удалось выяснить, что Huawei формирует команду специалистов по хеджированию сделок на сырьевом рынке, которая базируется в Сингапуре. Об этом стало известно во многом за счёт появления профильных объявлений о вакансиях в популярной социальной сети. Huawei ещё месяц назад искала для работы в Сингапуре специалиста по сырьевому рынку и аналитика в этой сфере. Четыре месяца назад местному представительству Huawei требовались специалист по хеджированию сделок по закупке металлов и кандидат на исследовательскую работу в сфере металловедения.

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Компоненты из различных видов металлов нужны как для производства корпусных деталей разного рода устройств, так и при производстве аккумуляторов. На китайском рынке Huawei активно сотрудничает с производителями электромобилей, являясь одним из учредителей профильного совместного предприятия. Для компании важна возможность как закупать металлы по выгодным ценам и в нужных количествах, так и разрабатывать новый химический состав для тяговых аккумуляторов электромобилей. В специальном административном районе, коим является Гонконг, у Huawei тоже есть профильные специалисты и время от времени появляются новые вакансии.

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