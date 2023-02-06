Компания Fitbit в настоящее время столкнулась с массовым серьёзным сбоем в работе. По данным Downdetector, перебои начались примерно в 8 утра по восточному времени, и большинство сообщений указывает на то, что проблема была связана с мобильным приложением Fitbit. Однако некоторые пользователи также сообщают о проблемах с веб-сайтом Fitbit.
реклама
Основная проблема заключается в том, что пользователи не могут синхронизировать свои данные, настраивать устройства или просматривать обновления. По сути, все, что связано с использованием приложения Fitbit, не работает. Другие пользователи в Twitter сообщили, что удаление и повторная установка приложения фактически блокирует их, поскольку приложение не позволяет им войти в систему или повторно сопрячь свои устройства.
Мы знаем о проблеме, затрагивающей некоторые сервисы Fitbit, и прилагаем все усилия для ее решения. Спасибо за ваше терпение!
- Служба поддержки Fitbit (@FitbitSupport) 6 февраля 2023 г.
Хорошая новость заключается в том, что Fitbit уже знает о проблеме и работает над ее устранением. После первоначальных подозрений об ошибке пользователя, аккаунт @FitbitSupport в Twitter теперь советует пользователям Fitbit подождать несколько часов, прежде чем снова пытаться получить доступ к своим аккаунтам.