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Fitbit представила носимые устройства Sense 2, Versa 4 и Inspire 3
Две модели смарт-часов и фитнес-браслет
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В начале августа появилась информация о новом поколении носимых устройств Fitbit и в среду состоялся их официальный анонс. Флагманом среди представленных устройств стали часы Sense 2 за счёт цены и функциональных возможностей. Дизайн изменился мало, но имеются внутренние улучшения.

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Часы обзавелись поддержкой приложения Google Wallet, ЭКГ и алгоритмом PPG (одобрены FDA и получили маркировку соответствия европейским стандартам CE). Fitbit Sense 2 имеет несколько датчиков, способных отслеживать вариабельность сердечного ритма, температуру кожи и другие медицинские показатели. Новый датчик Body Response измерит cEDA для противостояния стрессу.

Fitbit Sense 2 больше ориентированы на здоровье, а Versa 4 на фитнес. В последних более 40 режимов упражнений, статистика в реальном времени, встроенный GPS и минуты активной зоны. Среди новшеств HIIT, тяжёлая атлетика, кроссфит и танцы. Versa 4 тоже ведёт мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна и SpO2.

Fitbit Sense 2

Versa 3 и Versa 4 внешне очень похожи. Новая модель немного тоньше и легче, она получила физическую кнопку в стиле Versa 2, но в другом месте, куда легче дотянуться.

Эти устройства работают на системе Fitbit OS. Она была переработана и напоминает Google Wear. Скоро часы получат поддержку Google Maps.

Fitbit Versa 4


Sense 2 и Versa 4 должны работать до 6 дней, как и их предшественники. При этом они стали тоньше.

Фитнес-трекер Fitbit Inspire 3 отслеживает параметры здоровья и физической формы. Это фитнес-трекер начального уровня с цветным сенсорным экраном и временем работы до 10 дней. Он предлагает круглосуточное отслеживание шагов, калорий, расстояния, почасовой активности и помощь в тренировках. Трекер отслеживает частоту сердечных сокращений и качество сна (SpO2, продолжительность, оценка).

Fitbit Inspire 3

С подпиской Fitbit Premium покупатели получат максимум от этих носимых устройств. Для них откроется ежедневная оценка готовности, анализ оценки сна и профиль сна. Также будет оценка управления стрессом, более тысячи тренировок и сеансов осознанности.

Sense 2 доступен для предварительного заказа за $300 в интернет-магазине Fitbit и некоторых розничных магазинах по всему миру. Versa 4 продаётся за $230 и появится на прилавках осенью. Покупатели получат шестимесячную подписку Premium.

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Fitbit Inspire 3 доступен для предварительного заказа за $100 также с шестимесячной подпиской Premium. Продажи Inspire 3 начнутся в сентябре, пишет Phonearena.

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#смарт-часы #fitbit #фитнес-трекеры
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