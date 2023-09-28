Вкладки в стиле версии браузера для ПК и встроенный блокировщик рекламы и трекеров

Браузер Vivaldi на протяжении нескольких месяцев проходил тестирование на мобильной операционной системе iOS и теперь готов к релизу в виде финальной версии. Vivaldi для iPhone и iPad появился в магазине приложений App Store с функциональностью, которая есть на Android и компьютерах. Одной из отличительных черт браузера на устройствах Apple является панель вкладок, как на настольных компьютерах. По умолчанию она активна в верхней части интерфейса.

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Поскольку экраны мобильных устройств меньше, здесь есть переключатель вкладок, который демонстрирует изображение всех открытых вкладок. Активная вкладка в переключателе выделяется рамкой. Здесь можно закрывать и менять вкладки. Ещё в браузере предлагается встроенная функция «Заметки», благодаря которой можно автоматически сохранять выделенный на сайтах текст. Для этого нужно выполнить продолжительное нажатие на текст и нажать на команду «Копировать в заметку». Чтобы сохранить страницы для чтения в дальнейшем, не трогая панель вкладок, можно сохранять их в списке чтения.

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Как и в этом браузере на других платформах, здесь имеется блокировщик рекламы. Их требуется включить в настройках в разделе «Конфиденциальность». Здесь же для каждого сайта можно указать разные степени блокировки, пишет Engadget.