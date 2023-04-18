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В веб-браузере Vivaldi 6.0 появились рабочие пространства и возможность менять иконки
Рабочие пространства позволят объединять вкладки одной тематики и быстро переключаться между ними.
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Состоялся релиз веб-браузера Vivaldi 6.0, в новой версии разработчики расширили возможности персонализации, а также добавили возможность создания рабочих пространств. В рабочие пространства можно организовывать наборы вкладок, выделяя группы по какой-либо тематике, предназначению или решаемым задачам. Вкладка «Пространства» появилась на панели вкладок, в выпадающем меню можно создать пространство без вкладок или со всеми открытыми вкладками, изменять названия рабочих пространств, иконки, а также выгружать неактивные пространства из памяти. Также можно перемещать вкладки между пространствами, создавать в них группы вкладок.

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Что касается персонализации, в Vivaldi 6.0 добавили возможность использовать другие наборы иконок. Можно установить готовую тему с новыми иконками из официальной библиотеки на сайте Vivaldi или отредактировать используемую в настройках браузера. Можно установить свои иконки для всех основных кнопок, рабочих пространств, а также наконец-то можно присвоить свои иконки цепочкам команд, которые раньше при расположении на панели были неразличимы. Полный список изменений доступен по ссылке.

Источники
Vivaldi
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#vivaldi #веб-браузер
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