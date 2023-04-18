Рабочие пространства позволят объединять вкладки одной тематики и быстро переключаться между ними.

реклама

Состоялся релиз веб-браузера Vivaldi 6.0, в новой версии разработчики расширили возможности персонализации, а также добавили возможность создания рабочих пространств. В рабочие пространства можно организовывать наборы вкладок, выделяя группы по какой-либо тематике, предназначению или решаемым задачам. Вкладка «Пространства» появилась на панели вкладок, в выпадающем меню можно создать пространство без вкладок или со всеми открытыми вкладками, изменять названия рабочих пространств, иконки, а также выгружать неактивные пространства из памяти. Также можно перемещать вкладки между пространствами, создавать в них группы вкладок.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что касается персонализации, в Vivaldi 6.0 добавили возможность использовать другие наборы иконок. Можно установить готовую тему с новыми иконками из официальной библиотеки на сайте Vivaldi или отредактировать используемую в настройках браузера. Можно установить свои иконки для всех основных кнопок, рабочих пространств, а также наконец-то можно присвоить свои иконки цепочкам команд, которые раньше при расположении на панели были неразличимы. Полный список изменений доступен по ссылке.

Источники Vivaldi