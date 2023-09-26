Теперь данные выставлены на продажу

Группа вымогателей заявляет, что смогла проникнуть в компьютерные системы Sony Group Corporation, и теперь угрожает продать полученные там данные. Об этом сообщает компания Cyber Security Connect. Недавно попавшая в поле зрения группа злоумышленников называется Ransomed.vc. Хотя группа стала известна только в этом месяце, она подозревается в ряде серьёзных атак.

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Она заявляет, что платить выкуп Sony не намерена. Сколько злоумышленники просят за предлагаемые данные, не сообщается.

Никаких особо убедительных данных в качестве подтверждения взлома опубликовано не было. Зато было опубликовано файловое древо утечки, где находится не менее 6000 файлов. Для взлома всех систем это значение не слишком большое. Здесь можно найти файлы «журналов сборки», многочисленные ресурсов Java и файлы HTML.

В 2011 году произошёл взлом Sony PlayStation Network, в результате чего были похищены данные 77 млн пользователей. Также обладатели консолей PlayStation 3 и PlayStation Portable не могли зайти в сервис на протяжении 23 дней.

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В 2014 году компания Sony Pictures была взломана группой под названием Guardians of Peace. Тогда было решено, что за атакой стоит правительство Северной Кореи, пишет Techspot.