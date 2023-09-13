Список содержит новые специальные и социальные возможности, расширенную поддержку устройств для воспроизведения объёмного звука и трансляций PS Remote Play, и другие нововведения.

Ben Iwara, Unsplash

Sony выпустит сегодня обновление для PlayStation 5, в которое войдут новые возможности и опции, ранее представленные в бета-версии прошивки, сообщает Wccftech. В частности, владельцы игровой консоли получат возможность ещё больше расширить игровое хранилище за счёт поддержки M.2 твердотельных накопителей объёмом 8 ТБ. Список также содержит новые специальные и социальные возможности, расширенную поддержку устройств для воспроизведения объёмного звука и трансляций PS Remote Play, и другие нововведения.

В новом обновлении можно использовать второй контроллер в качестве вспомогательного, включить тактильную обратную связь в системном пользовательском интерфейсе. В числе большого количества улучшений социальных функций возможность приглашать игроков в закрытую группу без автоматического добавления или создания новой группы, приглашённые пользователи смогут видеть опубликованные в группе предварительные просмотры экранов до присоединения к ней, также пользователи смогут реагировать на сообщения смайликами, легко присоединяться к игровым сессиям друзей. Позже в этом месяце также получит обновление приложение PS App на iOS и Android, где тоже можно будет реагировать на сообщения смайлами и т.д.

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Объёмный звук 3D Audio на базе Tempest 3D AudioTech теперь заработает на HDMI-устройствах, с поддержкой Dolby Atmos, а приложение PS Remote Play будет доступно на устройствах под управлением ОС Android TV 12.xx, на данный момент протестированы ТВ-приставка Google Chromecast c Google TV (модель 4K) и телевизор BRAVIA XR A95L.

Подробнее обо всех нововведениях можно узнать в блоге PlayStation.